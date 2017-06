Haaltert heeft een ruilkast voor baby- en peuterkleertjes

Is je baby of peuter net uit een maatje gegroeid? Kom dan eens snuisteren in de ruilkast van Huis van het Kind. Het kleine maatje leg je in de kast, het nieuwe maatje neem je mee. En zo is iedereen geholpen!

De ruilkast staat in de wachtruimte van het consultatiebureau van Kind & Gezin in het Huis van het Kind Haaltert. Je vindt er kleertjes van maat 50 tot en met maat 104.

Kleertjes achterlaten

Wil je kleertjes binnenbrengen? Breng ze dan mee als je in de kast gaat kijken of bij Kind & Gezin bent. Of breng ze langs in het Huis van het Kind tijdens hun openingsuren. Opgelet! De spulletjes moeten proper en in goeie staat zijn!

Ook overschotten van pampers zijn welkom in Huis van het Kind. Die worden meegegeven met gezinnen die het moeilijk hebben.

Kleertjes meenemen

Gewoon iets meenemen uit de kast zonder er iets in te leggen kan ook! Zie je toevallig iets leuk liggen, heb je dringend iets nodig van een andere maat of heb je nog geen tijd gehad om in je oude kleertjes te kijken? Geen probleem. Neem gerust mee wat je nodig hebt!

Openingsuren Huis van het Kind Haaltert,

Donkerstraat 30

Van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 u.

Woensdag- en donderdag van 13.30 tot 16 u.

Donderdag van 18 tot 20 u.

Openingsuren consultatiebureau Kind & Gezin Haaltert, Donkerstraat 30

Woensdag van 17.20 tot 19.40 u.

Donderdag van 13 tot 15.20 u.