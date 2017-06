Agenda – Fietssneukeltoer LG en Kvlv Oedelem zondag 16 juli 2017

Na de topeditie van 2016 met 600 fietsers organiseren Landelijke Gilde en KVLV Oedelem op zondag 16 juli terug een sneukeltocht.

Vertrek en aankomst liggen op de hoeve “hof de vrijdom” van de familie Vanpoucke – Sypré, Beverhoutsveldstraat 70 in 8730 Oedelem.

Er kan gestart worden tussen13u & 15u.

Elk jaar kiezen we voor een aangename landelijke rit en onderweg wordt er gesneukeld op 3 verschillende hoeve’s met elk hun eigenheid.

Terug op de eindplaats is er vanaf 17uur tot ongeveer 20u barbecue à volonté, met 7 soorten groenten, frietjes en aangepaste sausjes.

Prijs: Volwassene 18€

Kinderen 12€

Er dient vooraf in te schrijven t.e.m. 8 juli 2017 op rekeningnummer: BE25 7381 0722 0182 met vermelding van:

Sneukeltoer, naam, aantal volwassenen en aantal kinderen. De kaarten liggen dan klaar aan de startplaats op naam. Je kan ook kaarten aankopen via de bestuursleden van kvlv en landelijke gilde, dan ontvang je de kaarten onmiddellijk.

Info en inschrijvingen:

Landelijke gilde: Benny Verdonck 0478/87.62.49 of benny.verdonck@lgoedelem.be

Kvlv: Greta Claeys 050/78.06.27 of 0494/59.92.14

inschrijven kan ook via de website www.lgoedelem.be

Foto genomen bij de familie Vanpoucke – Sypré samen met de bestuursleden Landelijke Gilde en KVLV Oedelem