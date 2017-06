Nazareth geeft gratis kaartlezer voor jouw identiteitskaart

Het team burgerzaken van de gemeente Nazareth heeft ruim 400 kaartlezers in voorraad en geeft die sinds 1 mei gratis weg aan inwoners die willen gebruik maken van het digitaal loket. Hiermee kan je online attesten aanvragen en ontvangen.

Waarvoor is de kaartlezer geschikt?

•de eID, dit is de elektronische identiteitskaart voor Belgen vanaf 12 jaar

•de Kids-ID, dit is voor Belgen jonger dan 12 jaar

•de elektronische Vreemdelingenkaart

Interesse?

Kom binnen in het gemeentehuis, het sociaal huis of in de bibliotheek en ze zorgen ervoor dat ook jij klaar bent om ons digitaal te bezoeken.

www.nazareth.be/