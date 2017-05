Gemeente Denderleeuw organiseert tweede kippenverkoop

Gemeente organiseert tweede kippenverkoop

Vanaf donderdag 1 juni kunnen inwoners van Denderleeuw bij het gemeentebestuur bruine legkippen kopen. Na het succes van de verkoop vorig jaar, die toen werd gekoppeld aan de duurzaamheidsbeurs, is beslist om dit in 2017 te herhalen.

“We willen de inwoners dit jaar opnieuw de kans bieden om bruine legkippen aan te kopen tegen gereduceerde prijs”, vertelt milieuschepen Sofie Renders. “Als gemeentebestuur zetten we immers in op duurzaamheid en deze actie past helemaal binnen de filosofie van duurzaam leven om zo weinig mogelijk laten verloren te gaan. Kippen zijn namelijk echte afvalverwerkers. Eén enkele kip verwerkt tot 50 kg plantaardig organisch keukenafval per jaar. Ze eten je tafelresten op en smullen ook van onkruid en grasmaaisel. Al dit afval hoeft dus niet in je gft-bak. Met andere woorden: een goeie zaak voor je portemonnee en voor het milieu. En wat meer is: dankzij je kippen heb je elke dag verse eitjes.”

“Inschrijven kan vanaf donderdag 1 juni tot vrijdagmiddag 9 juni, zolang de voorraad strekt. Eén kip voelt zich gegarandeerd wat eenzaam, dus je moet als gezin minstens twee en maximaal drie legkippen aankopen”, gaat schepen De Smet verder. “De kippen kunnen enkel aangekocht worden tegen contante betaling van 4 euro per kip aan het onthaal in het administratief centrum. Bij je aankoop krijg je een ontvangstbewijs, waarmee je de kippen op één van de voorziene afhaaldatums kan oppikken bij pluimveebedrijf Buyl – Van Den Broeck, Nijverheidszone Begijnenmeers 39 te Liedekerke.”

