Brief aan de stad Aalst – De maat is vol, rechteroever trekt aan de alarmbel.

Met het warmer weer zijn ook de gemoederen sterk oververhit geraakt met 3 ernstige vechtpartijen in evenveel dagen is de maat meer dan vol.

Buurtbewoners en handelaars kunnen het niet langer aanzien dat groepjes amokmakers in de Sint-Elisabethwijk en het Hoveniersplein en omliggende straten de boel op stelten zetten.

Drugs dealers werken er op amper een paar meter van het politiekantoor KRO onder het oog van de stads camera’s en zijn gekend bij de buurt en politie, een week geleden werd er nog een pistool gevonden op het Hoveniersplein, wat als kinderen dit gevonden hadden en er mee gingen spelen.

Veel van de problemen starten met het overmatig drankgebruik en in de late uurtjes ontaard dit in ruzie tussen de verschillende hang volwassenen, de buurt heeft er reeds een naam voor “café police” omdat ze ongehinderd zich bezatten voor het politiekantoor.

In de Sint-Elisabethwijk zijn er zeer veel problemen rond het voetbalkooi, dat dienst doet als no-go zone, afsluiten van het plein om 22u werkt als een rode lap op een stier. De laatste weken werden er meerdere brandblussers leeggespoten wat het brandalarm liet afgaan waardoor politie en brandweer massaal uitrukten en een dikke maand terug was er nog een gewapende overval op koppel die terug kwam van een etentje in Kaai 17.

Dat politie druggebruik tracht aan te pakken door dealers in de gaten te houden en de link naar hogergeplaatste dealers probeert in kaart te brengen begrijpen we wel maar veel buurtbewoners stappen pas naar de politie als de maat voor hen reeds vol is. Mensen zouden liever onmiddellijk resultaat zien, dit houd wel in dat de dealers wel direct vervangen worden door andere, maar onkruid iedere dag uittrekken houd het ook weg is de redenering.

Wij, buurtbewoners, handelaars en BIN-KRO vragen dan ook een harder optreden tegen deze praktijken en een “nultolerantie” tegenover drugs en openbaar drankgebruik op pleinen en straten.

Burgemeester pak uw grote bus Dreft en kuis de buurt eens op.

Marnick

Coördinator BIN-KRO