Onthaal nieuwe inwoners van Haaltert

Op dinsdagavond 23 mei werden de nieuwe inwoners van Haaltert ontvangen. Er kwamen in 2016 en begin 2017 een 560-tal gezinnen in Haaltert wonen. Een 70-tal nieuwe inwoners maakten kennis met het gemeentehuis en de werking van de gemeente.

Bij het binnenkomen werden de nieuwe inwoners wegwijs gemaakt in de balies van burgerzaken, ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, verkeer, vrije tijd, toerisme, … in het gemeentehuis. Daarna konden ze hun goodiebag vullen met folders en kennismaken met een wijkagent. Boven, in de raadzaal, wachtten de burgemeester en schepenen hen op.

Na het welkomstwoord van de burgemeester volgde een presentatie die kort een overzicht gaf van de werking van de gemeente met nadien een kleine receptie.