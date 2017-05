Daltonschool van Vlaanderen viert feest

Daltonschool van Vlaanderen bestaat 10 jaar en viert feest.

De school bestaat 10 jaar. 10 Jaar geleden hebben de directeur, de juffen en de meesters beslist om Basisschool Ledeganck om te vormen tot de eerste Daltonschool van Vlaanderen: “De Kleine Icarus.”

Tien jaar later zijn de leerkrachten super fier op hun school, ze behalen er schitterende resultaten. Elke week komen er groepen mensen op bezoek om uitleg te krijgen over onze methode. Vorige maand kreeg juf Eva een aanvraag vanuit Zuid Korea, zelfs daar zijn we al beroemd.

“Omdat we zo trots zijn op onze school en dit willen vieren met iedereen, hebben we ook een spektakel voorbereid. Je zal het merken beste mensen, dit wordt een voorstelling om nog lang over na te praten. Jullie zijn van harte welkom op onze show op woensdag 24 mei om 16.00 en om 19.00 uur in het Scalatheater, Dendermondse steenweg 163 te Gent. Het is een musical met heel veel dans en zelf gezongen liederen. Onze kinderen zijn het voorbij schooljaar jaar a.h.v. teksten en gedichten ondergedompeld geweest in de wereld van Shakespeare. Dit brachten zij op een eigenzinnige humoristische musical tot één geheel.” zegt de directie van De Kleine Icarus

De school is gelegen in de Ledeganckstraat 4 in Gent

Deze school is een traditionele vernieuwingsschool, waarbij ze het beste van twee werelden combineren: enerzijds zijn een gewone klassieke school, die degelijke basiskennis zeer hoog in het vaandel draagt. Anderzijds – en daarenboven(!) – passen zij de principes van het daltononderwijs consequent toe in onze onderwijsvisie en doorheen de hele schoolwerking:

– zelfstandigheid ( Leer kinderen zelfstandig oplossingen vinden)

– verantwoordelijkheid ( Maak de leerling verantwoordelijk voor het eigen leren)

– samenwerking ( Laat leerlingen elkaar helpen door samen te werken)

