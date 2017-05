Ronse – Fiertelommegang op 11 juni

Fiertelommegang op 11 juni

Elke eerste zondag na Pinksteren wordt het schrijn met de relieken van de heilige Hermes, de patroonheilige van de stad Ronse, zo’n 32,6 km rond de grenzen van de stad gedragen. De Fiertel is een middeleeuwse bedevaart ter ere van Sint-Hermes. Het schrijn met de relieken van de Ronsese patroonheilige wordt rond de stad gedragen om de inwoners te beschermen tegen geestesziekten en krankzinnigheid. De tocht van 32,6 km start om 8 uur aan de Sint-Hermeskerk en neemt de hele dag in beslag. Bij de terugkeer is er vanaf halfzes een stoet die de geschiedenis van Ronse en Hermes uitbeeldt. Wie zich aan de tocht waagt, komt op de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen en Le Pays des Collines.

De Fiertelommegang is een historische gebeurtenis en één van de belangrijkste evenementen in Ronse. Het is een gezonde traditie waar jaarlijks meer dan 5.000 enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten uit het hele land en zelfs uit het buitenland aan deelnemen. Wie éenmaal aan de Fiertel deelgenomen heeft, die komt terug !

De Crypte

De Crypte onder de Sint-Hermeskerk katapulteert jong en oud naar de middeleeuwen. Toen kwam men van overal in Vlaanderen naar hier om Hermes, de patroon voor de geesteszieken, genezing af te smeken. Tegenwoordig gaat het er rustiger aan toe. De perfect bewaarde Crypte in romaans-gotische stijl met 32 zuilen, muren in natuursteen, een verborgen grafkamer, een waterput en badkamer vraagt erom om ontdekt te worden. Het Creepy Crypte Spel met opdrachtenboekje laat kids van 7 tot 10 op verkenning gaan met Gektor. Hun ouders krijgen het verhaal van de bijzondere Crypte via de audiogids.

Het Fiertellandschap als kapstok voor UNESCO-erkenning

De Fiertel van Ronse is een eeuwenoude traditie die deel uitmaakt van de identiteit van de Ronsenaars en die het verdient om op wereldniveau te worden erkend. Sedert 2009 is de Fiertel alvast erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Maar Ronse wil nog een stap verder gaan. Het dossier voor de erkenning door UNESCO wordt momenteel grondig voorbereid, om de kans op succes te vergroten.

Neem alvast een kijkje op Fiertel.be voor meer informatie.





Bron en foto: Caroline Neels