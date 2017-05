Vlaamse Molendag in Vlaanderen op 28 mei

Het is stilaan een traditie geworden: op de laatste zondag van de maand mei zetten ‘Vlaamse Molens’ hun deuren wagenwijd open voor bezoekers. Al heel wat jaren kiezen de molenaars er voor om, net als hun Europese collega’s, de maand mei te promoveren tot Europese molenmaand. Nederland en Engeland doen dit traditioneel tijdens het tweede weekend van de maand. Bij ons koos men voor de laatste zondag van de maand. Overigens in de provincie Antwerpen is het elke laatste zondag van de zomermaanden molennamiddag. In Oost-Vlaanderen valt dit jaar een en ander samen met de molendag.

Zo vindt er in Rupelmonde een feestmarkt plaats, om de vijfhonderdste verjaardag van de getijdenmolen te vieren. Deze molen uit de Spaanse tijd is een unicum op het Europese vasteland, omdat het om een nog werkende molen gaat. U bent van harte welkom op de opening van het molenjaar 1517-2017 om er de geschiedenis te proeven. 16e -eeuws eten, drank en vertier met muziek van de groep ’T ey en de shantygroep Gaffeltuig, een verhaal van Meneer Zee, rondleidingen door molenaars in de molen en de troubadour Jack Jaxx. Kinderen gaan met het gezin op zoek naar de schat van de molen. Zeker een bezoekje waard. De molen is open van 10 tot 17u.

In Lembeke, deelgemeente van Kaprijke, vieren ze feest rond de molen. Na enkele jaren van stilstand werd de molen grondig gerenoveerd. De toekomstige vrijwillige molenaars (die nu nog volop studeren voor molenaar) zullen je graag rondleiden. Om 15 uur ben je precies op tijd voor de molenworp waaraan tal van prijzen zijn verbonden.

In de regio tussen Ninove en Wetteren kunt u ondermeer terecht in de watermolen van Massemen en de windmolen van Oordegem In de watermolen brengen de molenaars Roel en Bart u in vervoering. Ze malen, terwijl u er bij staat, supergezond meel van tarwe, spelt, rogge en gerst. Ze vertellen u over de geheimen van de molenaar, want kent u de speleman al? Is de hel in de watermolen gevaarlijk? Overleefde Sint-Victor de marteling toen hij vermalen werd tussen 2 molenstenen? Als u heel stil bent, ziet u misschien de ijsvogel vissen in de Molenbeek en de grote gele kwikstaart zijn jongen voeren. Genieten van de lentezon doet u bij een fris streekbier aan de oever van de Molenbeek of u smult er van een lekkere speltpannenkoek samen met de kinderen.

Het FAVV (Federaal voedsel agentschap) laat toe dat er op deze Vlaamse Molendag gemalen wordt en ook meel mag verkocht worden. Een hele geruststelling. Er kan zelfs met paard en koets worden gereden van de watermolen naar de windmolen of vice versa. Kobe en Mario mennen de Brabantse Trekpaarden: blauwzwarte Madeleine en de vossen Tinus en Sara. Zij brengen u met de koets en de Mechelse groentekar van de ene molen naar de andere en brengen u ook weer terug. In dezelfde streek is voor het eerst in lange tijd ook de Fonteintjesmolen te Ninove open voor bezoekers. Op je tocht van Ninove naar Wetteren tref je een heel stel windmolens aan: windmolens te Denderwindeke en Appelterre, de Kruiskoutermolen te Mere en maar liefst drie molens te Herzele.

Te Strijpen (Zottegem) kochten enkele jonge vrijwillige molenaars, de molensite van de Van Den Borre’s, met de bedoeling dit uniek stukje erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hier maakte men al electriciteit met een molen tijdens het interbellum. Sedert enkele jaren zijn Thomas en Simon de trotse eigenaars van de boerderijmolen gelegen in de Zottegemse deelgemeente Strijpen. U kan er de draaiende molen bezoeken die zijn handen vol zal hebben met het opwekken van elektriciteit en u krijgt er een deskundige uitleg over hoe alles draait en werkt. Tevens kan u genieten van een drankje en een verse pannenkoek op de binnenkoer.

Het is ondermeer dank zij de inzet van entoesiaste moleneigenaren, en de vele vrijwillige molenaars, verenigd in de vzw Oost-Vlaamse Molens dat onze molens levend erfgoed blijven. Deze vzw ontfermt zich over de windmolens van SintMartens-Latem en Mater (Oudenaarde), die zij in beheer heeft. Zij zorgt er voor dat deze molens regelmatig te bezoeken zijn, en dat er steevast deskundige uitleg wordt gegeven door de door haar aangestelde vrijwilligers. Meer nog te Huise (Zingem) nam deze vzw niet alleen het beheer op zich, maar ook verplichting om de in erfpacht genomen molen te restaureren en maalvaardig te houden gedurende dertig jaar, en mogelijks zelfs langer. Kom en overtuig uzelf tijdens de Molendag op 28 mei.

Organisatie: Molenforum-Vlaanderen vzw

