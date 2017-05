Aalst – sp.a wil wifi in alle diensten van het OCMW

ASZ niet enige zorgvoorziening zonder WIFI. sp.a wil draadloos internet in alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW

Het ASZ is niet de enige zorgvoorziening van de stad Aalst zonder WIFI. Ook de woonzorgcentra en lokale dienstencentra zijn nog niet uitgerust. Woonzorgcentra passen zich aan de noden van de maatschappij aan, ook op vlak van internet en sociale media. Want mailen, Skypen en Facebooken zijn niet alleen dagelijkse bezigheden voor tieners, maar ook steeds meer voor senioren.

Cursisten, al lerend wijzer worden.

“Werken met smartphones, tablets, laptops, … Het is niet altijd evident voor de rijpere leeftijd om de razendsnelle ontwikkelingen op te volgen. Het is dan ook niet verrassend hoe succesvol de opleidingen over de digitale snelweg zijn. In o.a. de diverse Aalsterse dienstencentra krijgen senioren de kans om zich bij te scholen. Organisatoren maken zelfs wachtlijsten om aan de dringende vraag te voldoen” zegt Lucette. “Ook het OCMW dienstencentrum De Maretak spant zich in om zo’n vormingen aan te bieden. Er is echter nog geen WIFI, wat maakt dat de lesgever enkel een demonstratieles kan geven. De cursist kan de leerstof niet onmiddellijk toepassen” getuigt Callebaut.

Rusthuisbewoners

“Meer en meer bewoners willen ook graag surfen op het internet, skypen met familie of wensen een profiel op Facebook. Met WIFI kunnen familie of bezoekers ook foto’s of filmpjes laten zien van hun vakantie of een gebeurtenis in de familie. Daarom wil sp.a WIFI in alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW” besluit Lucette Callebaut.

Op vraag van sp.a OCMW-raadslid Lucette Callebaut onderzoekt het OCMW van Aalst of het mogelijk is om WIFI te voorzien in ALLE diensten- en woonzorgcentra van het OCMW. sp.a Aalst wil dat alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW uitgerust worden met draadloos internet.