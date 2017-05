Hoezo isolatieschaarste? Alternatieven voor PIR en PUR zijn er genoeg!

Bij gebrek aan basisgrondstoffen zijn synthetische isolatiematerialen zoals PIR en PUR momenteel onderhevig aan sterke prijsstijgingen. Men spreekt over lange wachttijden, honderden jobs die worden bedreigd en een ontwrichting van de hele bouwsector. Volgens de experts van VIBE vzw is er echter geen reden tot paniek, want er zijn voldoende kwalitatieve, hernieuwbare bouwmaterialen beschikbaar die ruimschoots voorradig zijn. En ook het milieu vaart er wel bij.

Architecten, studiebureaus en bouwbedrijven kunnen makkelijk een ander type isolatiemateriaal aan hun klanten voorstellen, meestal zelfs zonder dat er iets aan het bouwplan hoeft te worden gewijzigd. Zowel voor het isoleren van buitenwanden, platte en hellende daken als vloeren op volle grond bestaan er talrijke producten op basis van natuurlijke grondstoffen. Denk maar aan vlasmatten, cellulosevlokken of houtvezelplaten. De grondstoffen van deze producten zijn in tegenstelling tot PUR en PIR hernieuwbaar en daardoor ruimschoots voorradig. Ze zijn beschikbaar in allerlei vormen en maten, van losse isolatiekorrels tot isolatiematten en -platen. Kurk- en houtvezelplaten kunnen bijvoorbeeld als hard isolatiemateriaal gebruikt worden en tegen een gevel bevestigd worden. Losse isolatiematerialen, zoals kurkkorrels en houtzaagsel, kunnen dan weer tot in de verste uithoeken aangebracht worden in holle structuren zoals houten frames. En isolatiematten van hennep of schapenwol kunnen geklemd worden tussen frames en balken.

“Bij VIBE vzw zijn we al langer overtuigd van de voordelen van het gebruiken van hernieuwbare materialen. Daarom zijn we bezig met het opbouwen van een databank van producenten, handelaars, architecten en aannemers die al vertrouwd zijn met het gebruik van milieuvriendelijke en gezonde materialen”, verklaart dr. ir. arch. Mieke Vandenbroucke, materiaalexpert bij VIBE. “De bouwsector wordt nu wakker geschud en gewezen op het feit dat de materialen die we vandaag standaard gebruiken morgen

misschien niet meer beschikbaar zullen zijn. Maar we moeten deze ‘tegenslag’ als een opportuniteit zien om het anders aan te pakken. De toekomst ligt in het gebruik van hernieuwbare, lokale materialen. Dit zal bepaalde marktverschuivingen met zich meebrengen, maar de kansen voor onze lokale economie zijn groot. En dan hebben we nog niet gesproken over de gezondheidseffecten, die eveneens zeer gunstig zijn.”

Voor toekomstige bouwprofessionals en voor bouwprofessionals die zich willen bijscholen, organiseert VIBE in samenwerking met Odisee Hogeschool en de KU Leuven het postgraduaat ‘Bio-ecologisch Bouwen’, een opleiding waarin deze materialen uitgebreid aan bod komen.