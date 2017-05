Het beton-brugje over de Molenbeek, achter het Beukenhof in Aalst, was dringend aan vervanging toe.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) : de brug werd aangetast door betonrot en was daardoor in zéér slechte staat. Om veiligheidsredenen werd dan ook besloten om deze te vervangen door een duurzamer alternatief. Bezoekers en voorbijgangers kunnen er weer op een veilige manier passeren. De nieuwe brug werd gisteren geplaatst en kost zo’n 16.000 euro.”