Aanslepende geluidsboetes een gevaar voor luchthavenjobs

Gebrek aan vooruitgang in luchthavendossier dreigt uittocht op Zaventem te veroorzaken

Nadat al eerder bekend werd dat Air Cargo Global onze luchthaven verlaat omwille van de aanslepende geluidsboeteproblematiek, vreest de luchthaven dat nu ook Magma Aviation de uitgang zoekt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt een verpletterende verantwoordelijkheid door de boetes toch uit te schrijven en hierdoor bedrijf na bedrijf, job na job, weg te jagen.

“Deze kafkaiaanse situatie waarbij boetes worden geschreven met de plechtige belofte om ze ‘voorlopig’ niet te innen, stelt niemand gerust. Partijen moeten aan tafel en de zaken aanpakken, dat een aantal partijen dit over de verschillende verkiezingen willen tillen is, is plat politiek opportunisme”, stelt Kamerlid Bert Wollants. “Wat blijft er nog over van onze luchthavenjobs als de luchtvaartmaatschappijen nog drie jaar worden afgedreigd door Brusselse politici?”

Wollants pleit daarbij voor intensievere gesprekken om tot een nieuw luchthavenakkoord te komen. “Elke maand die verstrijkt duwt het dossier dichter bij de gemeenteraadsverkiezingen en paralyseert niet enkel de luchthaven, maar ook de Brusselse politiek. Dit dossier laten verzanden is geen optie.”