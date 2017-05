Filmtip – A Dogs Purpose

Filmtip! A Dog’s Purpose

Al van pup af aan zijn Ethan en zijn hond Bailey onafscheidelijk. Samen groeien ze op en door de jaren heen kan Ethan altijd rekenen op zijn hond: om plezier te maken, voor troost en af een toe ook voor een zetje in de goede richting. Als Bailey in zijn verschillende hondenlevens steeds terugkomt als een andere hond, blijft hij die belangrijke rol vervullen voor zijn baasjes.

Stap voor stap leert hij steeds beter hoe een hond en een mens elkaars leven mooier kunnen maken. Zijn eerste baasje Ethan houdt daarbij altijd een speciaal plekje in Bailey’s hart … en dan komen ze elkaar opnieuw tegen.

A Dog’s Purpose is een hartverwarmende film van dezelfde makers van de klassieker Hachi: A Dog’s Tale (2009). Bekijk het mooie verhaal zelf, nu in de bioscoop!



A Dog’s Purpose – Foto’s: Entertainment One.