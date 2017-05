Charles Michel: “De verkiezing van Emmanuel Macron kan een opportuniteit zijn voor Europa”

Eerste minister Charles Michel feliciteert Emmanuel Macron met zijn verkiezing tot president van de Franse republiek. “Dit is niet alleen een overwinning in de Franse presidentsverkiezingen, het is vanavond in de eerste plaats een duidelijke overwinning voor de verwerping van een project dat erin bestaat op zichzelf terug te plooien en Europa de rug toe te keren. Na de overwinning van Mark Rutte in Nederland en de nederlaag van UKIP bij de lokale verkiezingen in Groot-Brittannië kiest nu ook Frankrijk voor een project dat gericht is op een beter Europa”, aldus Charles Michel.

Daarnaast vindt de eerste minister dat “de overwinning van Emmanuel Macron een kans moet zijn om alle mensen van goede wil te verenigen om het Europese project nieuw leven in te blazen. Europa vormt een politieke en strategische troef. Het moet opnieuw een echte meerwaarde worden voor onze medeburgers. We moeten de nauwe samenwerking tussen onze beide landen ook voortzetten en versterken met het oog op de veiligheid en de strijd tegen terrorisme”.

Charles Michel, die enkele weken geleden reeds uitgebreid de kans kreeg om Emmanuel Macron te ontmoeten, heeft het met hem ook al kunnen hebben over de toekomst van de Europese Unie. “Ik nodig Emmanuel Macron uit voor een officieel bezoek in Brussel of Parijs om een aantal voorstellen formeel te concretiseren om het Europese project, dat voor talrijke uitdagingen staat, te bevestigen en te versterken”.