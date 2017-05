Geraardsbergen stapt in alarmsysteem Be-alert

Word jij graag geïnformeerd bij een noodsituatie in jouw buurt? Registreer je snel via www.be-alert.be

Nieuw alarmeringssysteem bij rampen

Het stadsbestuur besliste om in te stappen in de alarmeringstool BE-Alert van het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Dit systeem waarschuwt meteen iedereen die ingeschreven is op het systeem op het moment dat er een noodsituatie is in Geraardsbergen.

Burgemeester Guido De Padt, voorzitter van de crisiscel bij noodsituaties en schepen van communicatie Veerle Mertens zijn tevreden dat dit systeem eindelijk operationeel wordt. ‘Wij werken in Geraardsbergen al jaren met een sms-systeem bij wateroverlast. Hiervoor moesten inwoners zich via de webstek van de stad inschrijven voor deze sms-dienst.

Deze sms-dienst heeft zijn nut bewezen. We houden dit systeem ook actief, tot we zeker zijn dat het nieuwe systeem van BE-Alert operationeel goed werkt. De huidige lijst van ingeschreven inwoners van de sms-dienst bij wateroverlast zal geïntegreerd worden in dit nieuwe systeem.

We hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Geraardsbergen zich zullen inschrijven op het nieuwe systeem van Be-Alert. Zodat we in crisissituaties op een snelle en efficiënte manier met hen kunnen communiceren’, aldus burgemeester Guido De Padt.

Hoe kan je een bericht ontvangen?

– Via een gesproken bericht naar jouw vaste of mobiele telefoon

– Via een sms-bericht

– Via E-mail of faxbericht

– Via je sociale media

De tool stuurt sms’en naar de vooraf ingeschreven burgers. Naast de alarmering per sms via een bestaande databank, is men ook een geogelokaliseerd alarmeringssysteem aan het ontwikkelen. Dat systeem maakt het mogelijk om de personen per sms te alarmeren die fysiek aanwezig zijn op de plaats van de noodsituatie. In de komende maanden zal dit in BE-Alert geïntegreerd worden.

Om de boodschappen te ontvangen, moet je je wel op voorhand inschrijven. Dit kan gratis via de website www.crisiscentrum.be/nl/be-alert

De tool is 24 uur op 24 operationeel.

Begin juni start de nationale informatiecampagne aan de bevolking. (CVB)