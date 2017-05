AKV Tisj en Marijn De Valck hebben een hert ver Oilsjt

AKV Tisj vzw kan al 20 jaar lang rekenen op het enthousiasme en de steun van de Oilsjteneers en doet nu graag iets terug voor de stad. Met de actie ‘Een hert vér Oilsjt’ willen ze geld ophalen voor CAR De hert vzw, een vzw die ambulante revalidatie voor jonge kinderen verzorgt.

AKV Tisj vzw, opgericht in 1997 viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. De Aalsterse carnavalgroep kan al twee decennia rekenen op het enthousiasme en de (financiele) steun van de Oilsjteneers. In het kader van hun jubileum doet de groep iets terug voor Oilsjt. Met de actie ‘Een hert vér Oilsjt’ willen ze geld ophalen voor CAR De hert vzw, die instaat voor ambulante revalidatie van jonge kinderen.

Vrijdagavond stelde de groep samen met Marijn De Valck, peter van de actie ‘Een hert vér Oilsjt’ hun actie voor aan het publiek.

De leden van de groep konden de voorbije maanden ruim twintig bekende Vlamingen overtuigen mee te werken aan hun actie. Tom Waes, Urbanus, Greg Van Avermaet, Axelle Red, Erik Van Looy, Nicole en Hugo en nog veel meer bekende namen zetten hun handtekening op een houten plankje. De gesigneerde plankjes worden later in een tafel verwerkt die per opbod zal verkocht worden. De tafel werd ontworpen en gesponsord door BESD Interieur uit Dendermonde.

AKV Tisj roept alle Oilsjteneers met een hert vér Oilsjt op een bod uit te brengen. Via www.akv-tisj.be kan je de werkwijze raadplegen en vanaf 21 maart tot 28 mei 2017 kan er geboden worden. Wie uiteindelijk het hoogste bod uitbrengt krijgt de tafel overhandigd door Marijn De Valck. De opbrengst van de tafel gaat integraal naar CAR De hert vzw.

Wie meer info wenst over de actie kan terecht op www.akv-tisj.be of www.facebook.com/akvtisjvw of de groep contacteren via akvtisjvzw@gmail.com.