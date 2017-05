UPDATE – Geurhinder in Aalst

Sinds gisterenavond 18.30 uur is er geurhinder ter hoogte van de Overhammedreef en Brusselsesteenweg in Aalst. De brandweer, Lokale Politie Aalst en Eandis kwamen onmiddellijk ter plaatse en onderzochten de oorzaak van de geurhinder. De metingen op aardgas zijn negatief. Er is geen gaslek of vervuiling vastgesteld. De geurhinder is afkomstig uit de riolering.

In de loop van de namiddag is de regio waar de geur waargenomen wordt uitgebreid naar onder andere de Watertorenwijk, de regio van het stadspark en de Jan de Windtstraat. Dit is te wijten aan het feit dat de geur zich verspreidt via het rioleringsstelsel.

Kort na de middag is een externe firma gestart met het spoelen van de riolering ter hoogte van de Overhammekouter. Deze actie had beperkt effect op de geurhinder. Brandweerzone Zuid-Oost is momenteel de riolering aan het spoelen aan de Schietbaan en in de regio van het zwembad met een hoger debiet, waardoor meer water aan een hoge snelheid door het rioleringsstelsel stroomt. Dit om de geurhinder tegen te gaan.

De bewoners die de geurhinder waarnemen in huis wordt aangeraden om watersloten (sifons) van putjes, wasbakken, wasmachines… door te spoelen met water en de ruimte te ventileren.

De hulpdiensten volgen de situatie op de voet. Bij twijfel, kan de brandweer opgeroepen worden via het noodnummer 112.