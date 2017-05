Opsporingsbericht – Vermissing Berlinde VERLOO in Heist-op-den-Berg

Op vraag van het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

Op maandag 24 april 2017 in de loop van de ochtend werd de 55-jarige Berlinde VERLOO, beter gekend als Linda, voor het laatst gezien in de Lerrekensstraat in Heist-op-den-Berg. Sindsdien ontbreek elk spoor van haar.

Zij vertrok daar met haar wagen, een lichtgrijze BMW 520 Break, met nummerplaat 1 GND 483.

Berlinde Verloo is 1m66 lang en normaal gebouwd. Ze heeft opgestoken halflang blond haar en een verzorgd uiterlijk.

Vermoedelijk droeg zij op de dag van haar verdwijning een witte blouse, een donkere rok en zwarte damesschoenen met hak.

Als u mevrouw Berlinde VERLOO heeft gezien of weet u waar zij zich bevindt, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0

U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu

Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be