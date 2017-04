Kattepeper omarmt jarige harmonie DOGA Aalst. Rock en klassiek tijdens Aalsterse Topdag

AALST De Koninklijke Harmonie DOGA bestaat 230 jaar en viert dat tijdens de Aalsterse Topdag op zaterdag 6 mei met een wandelconcert door het stadscentrum en een concert tijdens het rockfestival Kattepeper op het Werfplein. De harmonie showt er ook de nieuwe kostuums uit de tijd van Napoleon.

De Koninklijke Harmonie ‘Les Vrais Amis Constants’ is beter gekend als K.H. DOGA (De Oude Garde Aalst) en werd gesticht in 1787. De harmonie en de re-enactmentgroep uit de tijd van Napoleon zijn dankzij de huidige voorzitter Marc Van Damme en zijn echtgenote Lutgarde Wauters aan een remonte bezig. “Speciaal voor dit jubileum lieten we nieuwe uniformen maken”, vertelt Marc Van Damme. “Naast de re-enactmentgroep bestaat DOGA ook nog uit Thebaanse trompetters en een streetband. Ook deze groepen hebben aangepaste kledij gekregen. In 2016 was DOGA voor het eerst te gast tijdens de historische feesten in het Franse Vannes. De vereniging werd er uitgeroepen tot de beste buitenlandse groep.”

Aalst 69, organisator van het muziekfestival Kattepeper, geeft die dag zijn medewerking aan het jubileum van deze monumentale Aalsterse vereniging. Kattepeper fungeert als gast voor de huldiging van de Koninklijke Harmonie DOGA. Om 12.45u start op het Werfplein een optocht met DOGA in historische uniformen naar de Grote Markt. Na de optocht wordt DOGA door de burgemeester Christoph D’Haese gehuldigd. Tussen 13.30u tot 14.30u concerteert de harmonie op het podium op het Werfplein.

KATTEPEPER

Daarnaast is er op het Werfplein ook een podium voor regionale muziekbands. “We starten de pret om 15u met het Latijns-Amerikaans getinte Tres Guitarras”, zegt A69-voorzitter Ivo Van Cleemput. Tijdens de namiddag en avond treden nog vier andere groepen op: 1 Hit Wonder (16.15u), Arith Metical (17.30u), PerMaleur (19u) en VVYNN (21u). “Het zijn leuke coverbands, behalve de laatste”, gaat Van Cleemput verder. “VVYNN gaat het dit jaar helemaal maken. Eigen muziek en songteksten bekoorden de jury van Humo’s Rock Rally. VVYNN behaalde vorig jaar ei zo na de halve finale. Dit jaar gaat de groep voor het eerst op veroveringstocht door Europa. Maar eerst passeren ze met nieuwe songs in primeur op Kattepeper.”

AALST 69 en DOGA samen op Kattepeperfestival.