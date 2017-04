Fietsen zonder leeftijd met DE MAX

DEINZE – Sommige ouderen en minder mobiele personen komen zelden buiten en raken in een isolement. Dienstencentrum Elfdorpen is daarom gestart met Fietsen zonder leeftijd. Met dit project wil het fietsplezier aanbieden aan personen die niet meer in staat zijn om alleen te fietsen. Het OCMW kocht hiervoor een comfortabele fiets met vooraan twee passagiers-zitplaatsen. De fiets kreeg de naam ‘DE MAX’. Een ritje is gratis, vrijwilligers-trappers kunnen zich aanmelden bij Elfdorpen.

Minder mobiele personen en ouderen kunnen voortaan een ritje maken in DE MAX. DE MAX is een comfortabele elektrische bakfiets, geïnspireerd op een Aziatische riksja, waarbij je twee passagiers-zitplaatsen vooraan hebt. Een vrijwilliger aan het stuur neemt een of twee passagiers mee voor een fietstochtje in en rond Deinze. Samen genieten van de natuur en de buitenlucht, over alle generaties heen, is het streefdoel. Er wordt langs herinneringen gefietst, men ziet zaken van vroeger, men ervaart de natuur en men geniet opnieuw van geuren.

Hoe kan je een ritje met DE MAX reserveren?

Je neemt contact op met het dienstencentrum Elfdorpen en geeft door op welke datum je een ritje wenst (enkel op werkdagen tijdens de namiddag). De diensten bekijken de beschikbaarheid van DE MAX en zoeken een vrijwilliger-trapper. Je kunt steeds in duo of trio inschrijven (bijvoorbeeld zoon die met moeder een tochtje gaat maken of dochter die ritje plant met opa en kleinzoon). Je kan ook in duo of trio inschrijven waarbij passagier(s) en trapper elkaar reeds kennen. Een ritje met DE MAX is gratis. Wanneer het op het afgesproken moment slecht weer is, wordt de rit geannuleerd en informeren de diensten je hierover.

Vrijwilligers gezocht!

Fiets je graag en heb je zin om af en toe ouderen mee te nemen op een fietstochtje? Geef je dan op als vrijwillige trapper. Aangezien je je op de openbare weg zult begeven en met passagiers, werd een afsprakennota opgesteld die gevolgd moet worden. Daarnaast is een voorafgaande rijopleiding met DE MAX verplicht. De opleiding is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Er worden twee opleidingsmomenten voorzien:

• donderdag 27 april van 14 tot 16 uur

• dinsdag 2 mei van 14 tot 16 uur

Info

Lokaal dienstencentrum Elfdorpen

Gentpoortstraat 41, 9800 Deinze

09 387 82 80

elfdorpen@deinze.be

www.deinze.be/elfdorpen

www.facebook.com/elfdorpen