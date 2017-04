Nieuwe opleidingen verpleegkunde – boekhouden en meertalig secretariaat in Aalst

Nieuwe opleidingen verpleegkunde, boekhouden en meertalig secretariaat op HoGent campus Aalst. HoGent, CVO Leerstad en Vesaliusinstituut bouwen samen aan toekomst in Aalst

De campus Aalst van de HoGent is in volle ontwikkeling. Met een nieuwe didactische aanpak van de bacheloropleidingen en de HBO5-opleidingen verpleegkunde, boekhouden en meertalig secretariaat als nieuwkomers wil de HoGent haar studenten nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Dankzij een samenwerkingsverband tussen de HoGent en de HBO5-instellingen CVO Leerstad en Vesaliusinstituut kan de HoGent vanaf academiejaar 2017-2018 drie nieuwe opleidingen verwelkomen: de opleiding verpleegkunde van het Vesaliusinstituut en de opleidingen boekhouden en meertalig secretariaat (CVO Leerstad) vinden op de campus Aalst hun nieuwe thuis. De komst van een nieuwe opleiding verpleegkunde in een stad als Aalst met twee belangrijke ziekenhuizen is een serieuze meerwaarde voor de regionale arbeidsmarkt. De opleidingen boekhouden en meertalig secretariaat zijn beide zeer praktisch gerichte opleidingen, leiden de studenten op tot direct inzetbare arbeidskrachten en bieden hen ook de mogelijkheid nog verder door te groeien in het hoger onderwijs.

Naast de komst van de nieuwe opleidingen krijgen de bacheloropleidingen bedrijfsmanagement en toegepaste informatica een vernieuwd onderwijsconcept. Hierdoor speelt de HoGent in op de sterk evoluerende maatschappij en de veranderende noden als toekomstig werknemer. De nieuwe didactische aanpak is een nieuwe vorm van ondernemend en samenwerkend leren waarbij er ruimte is voor experiment, ondernemerschap en een onderzoekende houding. Hierdoor wordt nog nauwer aangesloten bij de ondernemerswereld, de natuurlijke habitat van de studenten in Aalst. Er komen minder traditionele lessen met een andere opbouw van het academiejaar. Studenten gaan vanaf dag één echte uitdagingen aan in de vorm van projecten met bedrijven, organisaties en openbare partners.

Met deze vernieuwingen speelt de HoGent niet alleen in op de maatschappelijke uitdagingen, maar neemt ze ook een voortrekkersrol op zich in het ontwikkelen van een ecosysteem binnen een stad, niet alleen met de verspreiding van kennis, maar ook met het openstellen van haar beschikbare infrastructuur voor partners en andere initiatieven.

Kom HoGent campus Aalst 2.0 ontdekken tijdens de opendeurdag op zaterdag 22 april. Alle opleidingen stellen hun deuren open en daarnaast kan er worden geëxperimenteerd met nieuwe technologieën zoals een hololens of een virtual realitybril. Toepassingen die geïntegreerd worden in het onderwijs van de toekomst.