Wervelend vlaggenspektakel in CC De Plomblom

Flago Vlagkunst, de Haaltertse groep die aan het traditionele vendelzwaaien een nieuwe dimensie heeft toegevoegd, bracht zaterdag een wervelende voorstelling vol kleur, muziek en beweging onder de toepasselijke naam “Linio”, Esperanto voor “de afgelegde weg”.

Bij gebrek aan een theaterzaal in de eigen gemeente moest de groep uitwijken naar CC De Plomblom in Ninove. Dit mocht de pret echter niet drukken en een talrijk opgekomen publiek kon genieten van een schitterende, avondvullende show op de tonen van heel uiteenlopende muziekgenres.

De dertig vendeliers, jongens en meisjes (van wie de jongsten amper 7 jaar) brachten grappige, ontroerende, poëtische en stevig rockende choreografieën die door eigen lesgevers in elkaar gestoken werden.

Voorzitter Herman Buyl, stuwende kracht achter de groep die zijn sporen eerder verdiende bij Alkuone en Vredon, mag terecht fier zijn op de weg die Flago heeft afgelegd sedert zijn oprichting in 2005. Met hun eigentijdse aanpak zijn ze er in geslaagd om het wat oubollige imago van het vlaggenzwaaien te vertalen naar een volwaardige, moderne podiumkunst. De aantrekkingskracht van deze vlagkunst op jonge mensen is hiermee aangezwengeld, het cultuurminnende publiek uit onze regio kan hier enkel blij van worden!