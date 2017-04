Nieuwe Efteling-attractie Symbolica open vanaf 1 juli 2017. De Efteling toont de eerste beelden van de Koningszaal in nieuwe aflevering making-of

Vandaag werd bekend dat de nieuwe Efteling-attractie Symbolica: Paleis der Fantasie, op 1 juli haar deuren zal openen voor het publiek. Momenteel wordt hard gewerkt aan het paleis dat ter ere van het 65-jarig jubileum een ereplek krijgt in het Nederlandse attractiepark. In de nieuwe making-of (https://youtu.be/SA8Gniq-dA0) wordt voor het eerst een blik gegund in onder andere de grote Koningszaal van de attractie. Deze ruimte vormt het hoogtepunt van een bezoek aan de overdekte familie-attractie.

De Koningszaal is de finale scène in de rit die bezoekers vanaf 1 juli zullen maken in Symbolica: Paleis der Fantasie. In de nieuwste aflevering van de making-of van de attractie wordt getoond hoe de akoestiek in de grote ruimte op punt wordt gesteld. Verder wordt uitgelegd hoe de speciale voertuigen van de attractie, de Fantasievaarders, straks over de vloer van de indrukwekkende Koningszaal zullen ‘dansen’.

Symbolica: Paleis der Fantasie

Vanaf 1 juli zijn bezoekers van de Efteling welkom in de nieuwe, overdekte familie-attractie Symbolica, een wonderlijk paleis waarin niets is wat het lijkt. Het wordt de grootste en duurste attractie in de geschiedenis van de Efteling. Iedereen is uitgenodigd om op audiëntie te gaan bij de koning. Tovernar Pardoes zorgt ervoor dat een bezoek verrassend en betoverend zal zijn. Bezoekers worden meegevoerd door geheime gangen en koninklijke vertrekken, waarbij ze van de ene verbazing in de andere vallen.

Wereld van de Efteling

Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952, 65 jaar geleden, is de Efteling uitgegroeid tot de grootste toeristische bestemming van de Benelux, met 4,68 miljoen bezoekers in 2015. De Efteling omvat naast het attractiepark ook het Efteling Hotel, het Vakantiepark Efteling Bosrijk, het Efteling Theater, het Efteling Golfpark en vanaf 31 mei 2017 (op de 65e verjaardag van de Efteling) het Vakantiepark Efteling Loonsche Land. Op 1 juli van dit jubileumjaar opent de Efteling haar grootste attractie ooit: Symbolica.

De Efteling ligt net over de grens bij Breda, nog geen uurtje rijden van Antwerpen, en is elke dag van het jaar open. Kinderen tot vier jaar genieten gratis toegang. Voor informatie of overnachtingen: tel. 0031 416 537 777 of www.efteling.com.