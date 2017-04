Koop je eigen kerk. Sinds een twee tal weken staat op immoweb de kerk van Beloil (Nederlands voor Belle) te koop. Beloil is een Waalse plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 13.000 inwoners. De vraagprijs van 35.000 euro is een prikje voor dit aardig optrekje.