Ahmadiyya Gemeenschap zal haar Vredessymposium houden in Dilbeek

Op 27 april zal de Ahmadiyya Gemeenschap in België haar Vredessymposium houden in Dilbeek, Brussel (Hotel Gosset). Het doel van dit evenement met als thema: “De wereldcrisis en de rol van de Ahmadiyya Gemeenschap”, is gericht om de gemeenschappen nader bij elkaar te brengen en oplossingen te vinden voor de spanningen in onze gemeenschap te wijten aan de ene kant de invloeden van nationale en internationale extremistische elementen en aan de andere kant, het gebrek aan absolute rechtvaardigheid van verschillende overheden wereldwijd. Dit zal gebeuren door het wegnemen van misverstanden en het uitleggen van de echte vreedzame boodschap van de islam aan de hand van het werk van de Ahmadiyya Gemeenschap.

Als eregast zal de Vice-Minister van België, de heer Jan Jambon het evenement als vertegenwoordiger van de Belgische Overheid bijwonen. De Ahmadiyya Gemeenschap zal tevens een vredeprijs toekennen aan een organisatie die actief is in België op het gebied van hulpverlening op sociale en of economisch vlak en dit voor de meest behoeftigen in onze samenleving. De opkomst zal hoofdzakelijk worden bijgewoond dor mensen uit de politieke wereld, evenals religieuze leiders van verschillende achtergronden en maatschappelijke organisaties.

De Ahmadiyya Gemeenschap in Belgie: De meeste Ahmadi-moslims in België zijn Pakistaanse politieke vluchtelingen. Velen zijn ook gewoon in België geboren of geïmmigreerd. Het zijn niet altijd vluchtelingen. De gemeenschap heeft centra in Antwerpen, Hasselt en Dilbeek. De opening van een nieuw centrum in Merksem lokte fel protest uit bij het Vlaams Belang. De Belgische Ahmadi-moslims doen ook veel voor de gemeenschap. In elk gemeente worden er projecten georganiseerd om bvb. de stad schoon te maken, geld in te zamelen voor mensen in nood via bvb. Kom op tegen Kanker. (bron: wikipedia)