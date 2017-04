SOS Wilde Dieren zoekt helpende handen. Uilskuikentje bijt de spits van het jongedierenseizoen af.

Het eerste bosuilkuiken van 2017 werd deze maand binnengebracht bij SOS Wilde Dieren, een erkend Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Geraardsbergen. Het arme uilskuiken zat vast in een betonnen liftkoker op een industrieterrein in Doornik. Nog net op tijd konden vrijwilligers het volledig uitgeputte en doorweekte dier redden.

Ondertussen stelt het bosuilkuiken het goed. Elke dag eet hij flink zijn muisjes op. Als hij groot is, wordt hij opnieuw vrijgelaten in de natuur. Met deze eerste (on)geluksvogel is het jongedierenseizoen officieel van start gegaan bij SOS Wilde Dieren.

Wie ontfermt zich over deze kleine dieren?

SOS Wilde Dieren kan rekenen op de hulp van heel wat enthousiaste vrijwilligers. Toch komt het opvangcentrum tijdens het jongdierenseizoen nog heel wat helpende handen te kort. Veel kleine vogeltjes moeten bijvoorbeeld om het half uur gevoederd worden – en dat van zonsopgang tot zonsondergang. Daarom zoekt SOS Wilde Dieren nieuwe vrijwilligers voor tijdens de extra drukke lente- en zomermaanden…

Wie komt in aanmerking? Geëngageerde dierenvrienden die met veel geduld en toewijding uit het nest gevallen vogeltjes willen voederen. Die schattige jonge eekhoorns en egels met de papfles kunnen grootbrengen, maar er niet voor terugdeinzen om ook vlees voor stoere uiltjes te versnijden of om kooien uit te kuisen.

Vrijwilligers zijn zowel op weekdagen, in de avonduren als in het weekend welkom, want jonge dieren hebben altijd honger. Een diploma dierenzorg is niet nodig: elke dierenvriend met het hart op de juiste plaats kan bij SOS Wilde Dieren aan de slag. Wie geen ervaring heeft, kan de kneepjes van het vak leren tijdens de komende cursusdag.

SOS wilde dieren

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Hoge Buizemont 211

9500 GERAARDSBERGEN

www.soswildedieren.be

Cursus dierenverzorging

Op zaterdag 15 april organiseert het opvangcentrum twee cursussen dierenverzorging. Deze zijn zowel bedoeld om de kennis van de huidige vrijwilligers bij te spijkeren, als om de nieuwe vrijwilligers klaar te stomen voor hun eerste shift. Om 14u gaat de cursus “Hoe verzorg ik een jong dier?” van start. Aansluitend volgt er om 16u een cursus “EHBO voor wilde dieren” en uitleg over de telefoonpermanentie.

Inschrijven is verplicht op info@soswildedieren.be met de naam van de cursus als onderwerp. Nieuwe vrijwilligers mogen zich ook op dit e-mailadres melden.

Leden van SOS Wilde Dieren nemen gratis deel aan deze cursus. Niet-leden betalen 10€ ter plekke of via overschrijving op rekeningnummer BE52 0014 1211 7209. Deelname vanaf 18 jaar.

Opgelet! Deze cursus vindt plaats in de Sint-Antoonshoeve, Boureng 57 te 7864 Deux-Acren en NIET in het opvangcentrum zelf.