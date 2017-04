Dilbeek- “Dilbeeks zwembad kleurt buiten de lijntjes” zal menige lezer de wenkbrauwen doen fronsen. Inderdaad zonder een woordje uitleg zou iedereen dit doen. Maar het gaat over het Dilbeeks zwembad Dilkom dat voortaan het eerste Chloorarme zwembad van Vlaanderen mag genoemd worden. Inderdaad in Dilkom is het voortaan gedaan met de rode ogen, de kleren die verschrikkelijk ruiken naar de Chloor, zelfs de ingang van het zwembad ruikt nog amper naar Chloor.



Dilkom is er zelfs in geslaagd de VLAREM wetgeving aan te passen (kleurt buiten de lijntjes) omwille van het unieke project dat nu al een jaar loopt om de chloor in een openbaar zwembad te reduceren tot bijna niets. In normale openbare zwembaden zit gemiddeld 1 milligram chloor per liter water en dat moet ook zo zijn volgens de VLAREM wetgeving. In Dilkom is dat sinds een jaar tussen de 0,25 a 0,30 milligram. Dit strookt niet met de huidige wetgeving dus kreeg Dilkom een uitzondering voor twee jaar.

Bedoeling is dat mits regelmatige evaluaties van het water van Dilkom, na de proefperiode van twee jaar dit systeem meer en meer in openbare zwembaden zou geïnstalleerd worden. De lagere dosis chloor in het water wordt bereikt door een combinatie van twee chemische processen en UV-desinfectie. Dat is gezonder voor de zwemmers en het milieu, want door de verbeterde luchtkwaliteit kan er bespaard worden op ventilatie- en verwarmingskosten en ook de urine (waar zoveel om te doen is) gaat er echt wel uit zegt Jan Van Den Bulcke Zaakvoerder Oxytronix en producent van het systeem.



(U.V. installatie)

Dat werd volmondig beaamt door stef Desmet huidig directeur van het zwembad die voegde er ook aan toe dat deze installatie op alle huidige installaties kan geplaatst worden. Schepen van sport Anneleen Van den Houte voegde er nog aan toe dat dit troef meer is om meer Dilbeekse zwemmers naar het zwembad te krijgen. Hier kan een gezin nog rustig komen zwemmen met kinderen en zelfs baby’s omdat de allergische reacties op chloor zo goed als uitgesloten zijn.



(Anneleen, stef en jan)

Om dit kracht bij te zetten is er tijdens de paasvakantie een vermindering voorzien voor iedereen die het nieuwe zwembadwater wil komen uittesten. Ook zullen regelmatig de speelmatten op het water worden uitgerold zodat ook de kinderen naar hartelust kunnen ravotten. vergeten we tenslotte niet de gratis aquagim te vermelden die iedere vrijdagavond gratis kan gevolgd worden (enkel toegang is te betalen) en nu reeds een gigantisch succes is. Redenen te over dus om zo spoedig mogelijk dilkom een bezoek te brengen. Meer inlichtingen kan je vinden op hun facebookpagina of hun webstek: www.dilkom.be