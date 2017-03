Belg vreest financiele impact Brexit meer dan Le Pen

Belg vreest financiële impact Brexit meer dan Le Pen

Brussel, 28 maart 2017 – Meer dan 3 op 5 Belgen (63%) denken dat de Brexit-onderhandelingen een negatieve impact zullen hebben op de financiële markten in Europa in 2017. Zo’n 41% van de Belgen geeft aan dat de huidige onzekerheid in Europa ook de persoonlijke beslissing om te beleggen of te investeren zal beïnvloeden.

Aanstaande woensdag wordt de Britse uitstap uit de Europese Unie officieel opgestart, waarmee een onderhandelingsperiode van twee jaar aanbreekt tussen Groot-Brittannië en de rest van de Unie. Meer dan 3 op 5 Belgen (63%) denken dat de Brexit-onderhandelingen een negatieve impact zullen hebben op de financiële markten in Europa in 2017. Daarmee is de vrees voor de Brexit groter dan die voor een mogelijke overwinning van de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen bij de Franse presidentsverkiezingen. Zo’n 44% van de Belgen vreest dat Le Pen als president een negatieve impact zou hebben op de financiële markten.

Uit de enquête blijkt verder dat 41% van de Belgen aangeeft dat de huidige onzekerheid in Europa, onder andere ten gevolge van de Brexit, ook de persoonlijke beslissing om al dan niet te investeren of te beleggen beinvloedt. Buitenlandse politieke veranderingen zorgen voor volatiliteit op de financiële markten, dat zagen we al eerder bij de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Brexit referendum. Een verschil met deze gebeurtenissen is dat rechtsonzekerheid die gepaard gaat met de Brexit-onderhandelingen verschillende maanden en zelfs jaren kan duren, legt Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank, uit:

Marc Danneels: “De mate waarin de onderhandelingen een impact zullen hebben op de beurzen zal afhangen van de vraag of we naar een zachte dan wel een harde echtscheiding evolueren, en meer bepaald in welke mate de Britten bereid zullen zijn om toegevingen te doen in ruil voor verdere toegang tot de Europese interne markt. Het komt er voor beleggers op aan hun langetermijnstrategie voor ogen te blijven houden en een gediversifieerde portefeuille aan te houden om risico’s zo veel mogelijk te spreiden. Men mag ook niet vergeten dat de aantrekkende economische groei in Europa ook veel kansen biedt aan beleggers.”

Over de enquête:

De enquête werd uitgevoerd in opdracht van Beobank door IVOX in februari 2017 bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar.