Bosgroepen provincie Antwerpen planten 15.600 nieuwe bomen

Op zondag 26 maart organiseren de Vlaamse Bosgroepen, in samenwerking met de Lions Clubs, een grote plantactie. Op 19 locaties in Vlaanderen worden 50.000 nieuwe boompjes geplant. In de provincie Antwerpen steken honderden vrijwilligers de handen uit de mouwen en de spade in de grond om samen 15.600 bomen en honderden struiken voor bosranden aan te planten.

De plantactie wordt financieel en logistiek ondersteund door de Lions Clubs, weervrouw Jill Peeters is meter van de actie. De begeleiding van de aanplanting is in handen van de Bosgroepen. In de provincie Antwerpen vertegenwoordigen zij enkele duizenden private boseigenaars. Bosgroepen leveren advies op maat, organiseren duurzame beheerwerken en voorzien vorming en informatie rond gezond bosbeheer. De provincie Antwerpen staat in voor de werkingsmiddelen en coördineert de werking van de bosgroepen op haar grondgebied.

Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Natuur en Landschap is erg tevreden met het initiatief: “De samenwerking maakt dat in onze provincie zo’n 15.600 bomen extra worden aangeplant. Meer bomen en bos betekent niet alleen een gezondere lucht en minder CO2, extra toegankelijke natuur zorgt ook voor minder ziektes en stress. Investeren in voldoende groene ruimte betekent investeren in de gezondheid van de mensen.”

Extra biodiversiteit door streekeigen boomsoorten

De leden van de bosgroepen kozen voor streekeigen boomsoorten zoals zomer- en wintereik, esdoorn, linde, beuk, zoete kers en grove den. Dat zorgt voor gezonde bossen en extra biodiversiteit. Bovendien komen op de meeste locaties ook bloemenrijke bosranden met struiken zoals Gelderse roos, sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, … wat dan weer goed is voor insecten en vogels.

Op deze manier zorgen de Lions Clubs samen met de Bosgroepen voor meer bossen en biodiversiteit in de provincie Antwerpen. Het initiatief wordt tevens ondersteund door de betrokken burgemeesters en ook provinciegouverneur Cathy Berx zal aanwezig zijn bij de plantactie.

PRAKTISCHE INFO

De plantactie in de provincie Antwerpen vindt plaats op 5 locaties:

Aartselaar – 14 uur – Domein De Reukens, Langlaarsteenweg – met Agentschap voor Natuur en Bos

Brasschaat – 12 uur – Miksebaan 266

Heist-op-den-Berg – 9.30 en 13 uur – Double D Ranch, Haagstraat 19D

Ravels-Weelde – 9.30 uur, Pastorie, Dreef 4

Malle-Zoersel – 13 uur, Andreas Vesalliuslaan 39 – vanaf 15 uur

Meer info: www.bosgroepen.be