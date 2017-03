Opera Vlaanderen nu ook voor mensen met een visuele beperking

PRIMEUR VOOR BELGIË: OPERA VLAANDEREN MAAKT VOORSTELLING AGRIPPINA TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING

De voorstelling van de Händel-opera Agrippina in Opera Antwerpen op dinsdagavond 28 maart a.s. zal voorzien worden van audiodescriptie. Op die manier wordt de voorstelling toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Het is voor het eerst in België dat een operavoorstelling op deze manier gebracht wordt. Opera Vlaanderen werkt hiervoor samen met de Vereniging van Blinden en Slechtzienden (VeBes) en de Universiteit Antwerpen.

Opera Vlaanderen en VeBeS werken al langer samen. Tot hiertoe kregen mensen met een visuele beperking voor een voorstelling een speciale inleiding over wat er op scène gebeurt. Nu krijgen ze tijdens de voorstelling en via een hoofdtelefoon meer uitleg over de actie op het podium.

Voor Opera Vlaanderen is dit een primeur. De audiodescriptie werd ontwikkeld door professor Aline Remael (Chair of Department of Applied Linguistics, Translators and Interpreters) en Nina Reviers (Phd researcher) samen met Victoria Hopchet en Shana De Winter van de UAntwerpen, twee studenten van het Departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken van de UAntwerpen.

Ze kregen hiervoor advies van Elena di Giovanni van het Macerata Opera Festival Italië dat een lange ervaring heeft met audiodescriptie.

Voorlopig blijft het bij een eenmalige voorstelling voor ongeveer 50 personen. Daarna zal Opera Vlaanderen het project evalueren en bekijken of er in de toekomst nog meer gewerkt kan worden met audiodescriptie om ook mensen met een visuele beperking een fantastische en kwaliteitsvolle opera-ervaring te bieden.

Josephine Schreibers, hoofd van de educatieve dienst van Opera Vlaanderen: ‘De educatieve dienst zoekt continu naar methoden om minder evidente doelgroepen te bereiken en naar de opera toe te leiden. De eerste gesprekken om opera te voorzien van audiodescriptie dateren al van april 2012. We hebben een lange weg afgelegd om tot deze mijlpaal in onze educatieve werking te komen, het is dus een droom die werkelijkheid wordt en we hopen dit experiment te kunnen implementeren in ons toekomstig aanbod.’

OVER AGRIPPINA

Agrippina van Georg F. Händel vertelt het verhaal van de moeder van Nero. Agrippina zal er alles aan doen om haar zoon op de troon van Rome te krijgen. Moord, manipulatie en overspel… Ze houdt de touwtjes stevig in handen. Maar er zijn nog meer personages uit op macht en passie.

Het regieteam Mariame Clément en Julia Hansen verplaatsten de vele intriges en onverwachte plotwendingen rond de macht in het antieke Rome naar de set van een glamoureuze soap in de jaren tachtig, zonder daarbij de weerhaken van Händels gewelddadige en duistere opera te vergeten. Met elke voorstelling staande ovaties en enthousiaste recensies als resultaat.

De flamboyante barokspecialist, violist en dirigent Stefano Montanari maakt zijn debuut bij Opera Vlaanderen en leidt een uitzonderlijke stemmencast. Naast Ann Hallenberg keert ook de Kroatische mezzosopraan Reneta Pokupić terug in de rol van Nerone. De jonge Russische sopraan Dilyara Idrisova kruipt in de huid van Poppea. De rol van keizer Claudio wordt vertolkt door de Hongaarse bas Balint Szabó. Twee Britse contratenoren maken dit keer deel uit van de cast: Tim Mead, die in het seizoen 14-15 een opmerkelijke Akhnaten neerzette, brengt de rol van Ottone. Jake Arditti maakt zijn debuut aan ons huis als Narciso. Pallante wordt gebracht door de bas-bariton Toby Girling, bekend van zijn solistenrol in Schuberts Winterreise dat in het seizoen 13-14 een opmerkelijke double bill vormde met De Burcht van Hertog Blauwbaard in de regie van Kornel Mundruczo. Evegeny Solodovnikov en Reahan Bryce-Davies vertolken respectievelijk Lesbo en Giunone.

Kaarten €14 – €112

Bestellen of meer info? +32 (0)70 22 02 02 of operaballet.be