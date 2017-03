N-VA roept op tot kalmte in luchthavendossier

Gisteren werd bekend dat er bij Belgocontrol opnieuw hoogspanning heerst. Zo viseren bewonersgroepen en het gerecht nu ook individuele luchtverkeersleiders om zo de geluidshinder aan te pakken. Hierdoor komen er her en der berichten over een mogelijke stakingsdreiging naar boven. N-VA-Kamerleden Bert Wollants en Inez De Coninck roepen alvast op tot kalmte.

“Blijkbaar steken er allerlei complottheorieën de kop op als oorzaak voor geluidshinder. Veel gekker hoeft het niet te worden”, zegt Bert Wollants. “Luchtverkeersleiders letterlijk beschuldigen van samenzwering maakt het dossier nog moeilijker dan het nu al is. Luchtverkeersleiders die hun job doen en de capaciteit van onze luchthaven garanderen blijken kop van jut. Blijkbaar is de tweede economische motor van dit land publieke vijand nummer 1 geworden.”

Volgens bronnen uit het overheidsbedrijf zou het gerecht immers onderzoeken of er sprake is van het ‘samenspannen door ambtenaren’, zoals de strafwet uit 1867 dat ziet. Met andere woorden: men zoekt de oorzaken voor de hinder in de regio bij een soort staatsgreep in de lucht.

Inez De Coninck benadrukt: “Dit is het laatste wat de luchthaven nodig heeft naast alle andere onzekerheid rond geluidsnormen en belangenconflicten. We roepen dan ook op tot kalmte. Opnieuw wordt pijnlijk genoeg duidelijk dat een vliegwet onontbeerlijk is om de luchthaven haar toekomst te gunnen.”

De Kamerleden bevragen de minister alvast om op die manier de redelijkheid te doen terugkeren.