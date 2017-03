Aalst pakt uit met nieuwe website

Stad Aalst lanceert nieuwe website

De gebruiker centraal, een zoekfunctie in Google-stijl en een strak design dat perfect past binnen de huisstijl. Aan de vooravond van de lente brengt Stad Aalst haar nieuwe www.aalst.be online. Om zoveel mogelijk Aalstenaars naar de nieuwe site te lokken lanceert de stad de wedstrijd ‘Vraag het aan aalst.be’. In de prijzenpot: 9 iPad mini’s!

De stad streeft naar een professionele dienstverlening aan het loket, de telefoon én online. Na de fysieke verhuis van de stadsdiensten naar een modern administratief centrum in 2016, kon een digitale transformatie van onze website niet langer op zich laten wachten. Met 800 000 bezoekers per jaar is www.aalst.be een belangrijk communicatiekanaal van de stad. De vernieuwing is het sluitstuk in de make-over van de communicatiekanalen van de stad.

De nieuwe aalst.be gooit de klassieke navigatiestructuur overboord en zet in op een sterke zoekfunctie. Het design is fris en strak met aantrekkelijke foto’s, herkenbaar van CHIPKA. Bovendien is de site gemakkelijk te raadplegen op desktop, tablet en smartphone.

Vraag van burger centraal ‘Welke informatie zoek je?’. Die vraag staat centraal op de stadswebsite en dat zie je aan de grote zoekfunctie op de homepagina. De zoekfunctie helpt de bezoeker het antwoord te vinden op zijn vraag door zoeksuggesties te tonen terwijl hij een zoekterm ingeeft.

De stad stapt af van de klassieke rubrieken en kiest voor een opbouw die de bezoeker gemakkelijk bij de gezochte info brengt. Onder de zoekbalk krijg je een snelle toegang tot veelgevraagde informatie en staan er enkele items in de kijker. Het menu groepeert enkele handige modules. We lichten er enkele toe:

Ruim aanbod producten en diensten De stad heeft een 700-tal producten en diensten. De zoekfunctie helpt de bezoeker om hier snel zijn weg in te vinden. Ook producten en diensten van het OCMW vind je hier terug. Op zoek naar een locatie? Stadsdiensten, parking, sportaccommodatie, scholen, hulpverlening, openbare toiletten, werken en werven… In één oogopslag krijg je een overzicht van heel wat locaties op het uitgebreide stadsplan. Je kunt ook zoeken naar een specifieke locatie. Als je een locatie aanklikt, krijg je praktische informatie zoals openingsuren, sluitingsdagen…

Werken en werven in kaart Onze stad is volop aan het vernieuwen. Dit brengt hinder met zich mee. Om haar inwoners optimaal te informeren, biedt de stad een overzicht van de huidige en geplande werken en werven op het grondgebied van Aalst. Niet enkel werken uitgevoerd door de stad worden getoond, maar ook werken die gepland zijn door nutsmaatschappijen en andere instanties.

Iets te melden aan de stad? Een verzakking in de straat, zwerfvuil, onkruid op het fietspad, een opmerking over een woonzorgcentrum van het OCMW… Alles over de werking van de stad en het OCMW meld je voortaan in enkele klikken via https://www.aalst.be/melding-maken. Bovendien wordt de burger op de hoogte gehouden over de behandeling van zijn melding.

Mijn Aalst Een burger kan een Mijn Aalst-profiel aanmaken. Het is zijn persoonlijke digitale toegang tot de stad waar hij een overzicht vindt van zijn digitale aanvragen, nieuwsbrieven waarop hij geabonneerd is en waar hij de status van meldingen kan opvolgen. In de toekomst bouwt de stad de voordelen van dit profiel sterk uit en zullen meer en meer producten en diensten digitaal afgehandeld kunnen worden.

In eigen huis gebouwd De site werd gebouwd in eigen huis, wat uitzonderlijk is voor een centrumstad. Voor de zoekfunctie liet de dienst ICT zich ondersteunen door Questio en MindBreeze, voor de Mijn Aalst-omgeving werd een beroep gedaan op de expertise van Apogado.

Hoe gaan échte bezoekers om met de aalst.be? Om een klantvriendelijke digitaal platform te ontwikkelen, werden verschillende Aalstenaars uitgenodigd om de site te testen. Hiervoor werkte de stad samen met AG Consult, een externe firma die gespecialiseerd is in webusability.

Het werk is niet af. Met de lancering van een nieuwe website heeft de stad een digitale inhaalbeweging in gang gezet. Het is een dynamisch platform dat continu verbeterd en aangepast wordt aan de behoeften van de burgers.

Win een iPad mini Met de wedstrijd ‘Vraag het aan aalst.be’ wil de stad Aalstenaars laten kennismaken met de nieuwe stadswebsite. Vullen ze de 5 vragen correct in, dan maken ze kans op 1 van de 9 iPad mini’s! De wedstrijd loopt van maandag 20 maart tot zondag 16 april en is bedoeld voor inwoners van Aalst en deelgemeenten. Aalstenaars kunnen hun kans wagen via https://aalst.be/artikel/vraag-het-aan-aalstbe-en-maak-kans-op-een-ipad-mini.