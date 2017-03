Oostende – Veel volk op de rode loper te Oostende in het casino Kursaal voor de Eregalerij. Omstreeks 20.20u begonnen de eerste bv’s langzaam maar zeker de rode loper te betreden. Onder hen herkenden we o.a Trigger Finger, Jacky Lafon, Connie Neefs en dochter Hannelore, Nest van de Strangers, Will ferdy, Johan stolz, Bent Van Looy, Gene Thomas, Lady Linn, André Brasseur en vele anderen.



(Connie Neefs en dochter Hannelore)

Het was Patje en loredana (2 Fabiola) die het feest mochten openen daarna was het aan Jelle Cleymans en Christel Van Dijck in duo presentatie om André brasseur op het podium te roepen. Met Early bird een muzikaal nummer dat iedereen zich waarschijnlijk nog herinnerd van in hun jeugd. Hij kreeg een trofee voor dat nummer, waarbij André zich liet ontvallen dat als je een dergelijke prijs krijgt je waarschijnlijk oud en aan het einde van je loopbaan bent gekomen.



(Lady Linn en André Brasseur)

Nadien werd de eerste genomineerde (Jan De Smedt) op het podium geroepen. Op de vraag wat zijn reactie was toen hij gebeld werd van radio 2 om in de eregalerij van te worden vereeuwigd viel hij eerst van zijn stoel maar toen hij vernam wie de andere twee waren stelde hem dat meteen gerust. Vervolgens bracht hij op mondharmonica een instrumentaal nummer gevolgd door het bekende “de fotografie” op gitaar.

Het was acteur Lucas Van Den Eynde die Jan in de bloemetjes zette met zijn alter ego Xavier De Baere. Op de tonen van zijn nummer formidabele kerstmis bezong hij zijn bewondering voor Jan. Daarna was het Ruben Block (trigger Finger) die een nummer van de Snaar mocht brengen “de hoezen van Suzy”. Het was eens wat anders Ruben in het Nederlands te horen. Vervolgens zong Jan het nummer “er is geen Dylan in de hemel” een ode aan Dylan en dat samen met Raf Walsschaerts (Kommil Fo) en Jan op gitaar.

(foto: VRT)

Na Isabelle A en lekker beest was het de beurt aan de tweede genomineerde voor een leven vol muziek, niemand minder dan Jean Blaute. Deze werd als producer in een filmpje gelauwerd door verschillende artiesten die hij ooit onder zijn hoede had . Het was zoon Jens die de trofee aan zijn eigen vader mocht overhandigen.

Jean zong daarna Hy have to go een nummer opgedragen aan zijn reeds overleden moeder. Guy swinnen (Scaps) mocht daarna nog opdraven met een nummer van Wim De Craine “Tim” dat Jean ooit produceerde. Het nummer vanWill Tura “Het kan niet zijn” dat Paul Michiels daarna bracht werd door het ganse publiek fel gesmaakt. Presentator Jelle Cleymans zong het prachtige nummer “ik heb een steen verlegd” van Bram Vermeulen tevens een ode aan Toots Thielemans.

Voor de derde genomineerde Urbanus zijn trofee kreeg was het nog de beurt aan Bent Van Looy met de versie van wijlen Louis Neefs”Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb”. De 40 jarige loopbaan van Urbanus werd ook voorgesteld aan de hand van een filmpje. Daarna was het aan Lien van De Kelder om samen met Jan De Smedt het nummer “ouden dag” in het West Vloams te brengen.



Lady Lynn bracht daarna “de wereldbol” van Urbanus. Gevolgd door de enige Nederlandse artieste Brigitte Kaandorp. Die bracht een geheel eigen versie van “Poesje stoei” nog een succesnummer van Urbanus. De trofee werd uitgereikt door niemand minder dan Prins Laurent waarmee Urbanus heel opgezet was en de prins nog eens schalks over zijn matteke sprak. Urbanus zong daarna een nieuw nummer “De mantelzorger”.

Om te besluiten met “Madammen met een bontjas. Daarna was het nog een laatste samenzang met de bananen van de farao en de wereld is om zeep. Met deze samenzang kwam er een eind aan “een leven vol muziek” of kortweg de eregalerij. Bij leven en welzijn tot volgend jaar.

Meer foto’s klik hier