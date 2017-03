Tommelein start energietour in Vlaanderen

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein organiseert een energietour langs de Vlaamse provincies. Hij zal zijn energiebeleid toelichten aan de provincies en gemeenten, maar ook luisteren naar hun plannen en realisaties. Daarna zet hij zijn tour verder bij de burgers.

Vorige week is Vlaams minister van Energie Bart Tommelein gestart met zijn energietour. Het is de bedoeling dat de minister zijn energiebeleid toelicht aan de provincies en gemeenten, maar hij wil ook luisteren naar de plannen en realisaties van de lokale besturen. Heel veel Vlaamse gemeenten hebben immers al een burgemeestersconvenant afgesloten met de EU en die vertaald naar lokale klimaatplannen. Daar zitten vaak originele en waardevolle projecten tussen die de minister graag wil leren kennen en ook wil uitdragen naar andere provincies. Lokale besturen krijgen ook het meest te maken met weerstand bij de bevolking. De omslag naar hernieuwbare energie is er echter één die iedereen moet maken: overheden, bedrijven én burgers, en bij voorkeur ‘van onderuit’. Daarom is het uitwisselen van informatie van de verschillende beleidsniveaus zo belangrijk.

Limburg beet vorige week maandag de spits af. Vandaag, maandag 13 maart volgen West-Vlaanderen (Brugge, 8 uur) en Antwerpen (Antwerpen, 15 uur). Dinsdag komt Oost-Vlaanderen (Gent, 8 uur) aan de beurt. Vlaams-Brabant ten slotte sluit de rij af op maandag 20 maart in Leuven, om 12.30 uur.

Na zijn energietour voor de burgemeesters en schepenen, zet minister Tommelein zijn ronde verder, maar dit keer gericht naar de burgers. ‘De energie-omslag kan maar slagen als we er allemaal samen voluit voor gaan. Om zoveel mogelijk mensen mee aan boord te krijgen, zal ik in Vlaanderen rondtrekken met mijn energietour. Mensen overtuigen lukt immers het best door hen persoonlijk aan te spreken’, zegt Tommelein. ‘Maar als politicus moet je niet alleen je beleid uitleggen aan de mensen, je moet ook goed luisteren naar wat zij te vertellen hebben, wat hen bezighoudt, welke oplossingen zij zien. Ik ben ervan overtuigd dat ik op mijn energietour weer heel wat zal bijleren en veel goede ideeën zal opdoen.’