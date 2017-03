Natuurpunt geeft eikelmuis een nieuwe kans

Het voorjaar wordt bij Natuurpunt Haaltert ingeluid met een grootschalige plantactie in het natuurgebied Den Dotter. Meer dan 300 inheemse struik- en haagplanten zullen op zaterdag, 19 maart een plaats in het bos krijgen. Iedereen wordt uitgenodigd om samen met Natuurpunt een boom of struik aan te planten.

“Natuurpunt zal in samenwerking met sympathisanten verschillende soorten hagen planten zoals sleedoorn, hazelaar, spork, egelantier, meidoorn,… Een gemengde haag is ecologisch beschouwd zeer interessant en komt de biodiversiteit ten goede. Tal van vogels, bijen, vlinders en amfibieën hebben baat bij deze groene afbakeningen.”, vertelt Geert Elskens van Natuurpunt. “De oevers van de Molenbeek krijgen ook een flinke opknapbeurt dankzij de aanplant van elzen en wilgen. Zo worden de oevers niet enkel verstevigd, maar zal onze Molenbeek opnieuw een zeer mooie uitstraling krijgen.”

Geert Elskens sluit af met nog een prachtig nieuwtje voor onze natuur: “Met deze aanplantingen willen we in het bijzonder een beschermd zoogdiertje een nieuwe kans geven in Den Dotter, namelijk de eikelmuis.”

De plantdag wordt georganiseerd in samenwerking met het Gemeentebestuur van Erpe-Mere en de buurtbewoners van de Landries, maar Natuurpunt wil graag iedereen met groene vingers uitnodigen om een handje te komen helpen. Alle geïnteresseerden en natuurliefhebbers zijn van harte welkom op zaterdag, 19 maart, tussen 10u en 12u op de weide aan de Landries 44 te Aaigem (Erpe-Mere). U zal vriendelijk verwelkomd worden door een enthousiast team en krijgt wat meer uitleg over hoe het natuurreservaat Den Dotter optimaal verder zal beheerd worden. Samen maken we onze natuur weer groener!