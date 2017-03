Turteltaksproces start vandaag op 8 maart

Vandaag 8 maart 2017 start het Turteltaksproces bij het Grondwettelijk Hof in Brussel. Bijna 20.000 burgers sloten zich aan bij het bezwaarschrift dat ingediend werd door PVDA-voorzitter Peter Mertens en energiespecialist Tom De Meester.

“De Turteltaks is met lengtes voorsprong de meest gehate belasting sinds lange tijd,” aldus Peter Mertens en Tom De Meester, die het initiatief namen voor het proces. “Gezinnen en alleenstaanden betalen de rekening voor de ontspoorde groenestroomsubsidies aan grootschalige zonnepanelenparken van Fernand Huts en co.”

“Met de Turteltaks voert de Vlaamse regering een taks in op het energieverbruik, terwijl de federale regering dat eerder ook al deed. Twee keer hetzelfde belasten, is volgens de Grondwet verboden. Dat betoogde de Raad van State eerder ook al, toen ze een negatief advies gaf over de Turteltakswet. Bovendien schendt de Turteltaks ook het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel. Alleenstaanden en gezinnen betalen in verhouding veel meer Turteltaks dan grote bedrijven. De 30 grootste stroomslurpers – grote multinationals – betalen zelfs helemaal géén Turteltaks. Ook dat is onrechtvaardig.”

Bijna 20.000 mensen sloten zich – symbolisch – aan bij het verzoekschrift van Peter Mertens en Tom De Meester en steunen zo het Turteltaksproces.

De openbare zitting bij het Grondwettelijk Hof gaat door op woensdag 8 maart om 15u (Koningsplein 7, Brussel). Vanaf 14u15 verzamelen sympathisanten van het Turteltaksproces zich voor het Grondwettelijk Hof. Daar zal ook Peter Mertens toelichting geven bij het proces. Om 15u begint dan de publieke zitting.

Een uitspraak in het Turteltaksproces wordt binnen enkele weken verwacht.