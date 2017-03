Nieuwe fictiereeks – Het verdriet van Haaltert

Na de vele ziekenhuisseries nu eindelijk eens iets nieuws : de gemeentehuisserie. Deze wordt in de raadzaal van het gemeentehuis van Haaltert opgenomen. De “cast” bestaat uit 25 acteurs en actrices waaronder enkele topactrices.

Veerle Baeyens bekend van de video opname waarin ze gans Haaltert deed schrikken toen ze in een ruk een burgemeesterssjerp van onder tafel haalde, speelt de hoofdrol van bezorgde burgemeester. Pheadra Van Keymolen speelt de rol van Sunshine, die kickt op het burgemeesterschap.

Verder is er nog de blauwe baron, gespeeld door Willy Michiels. Hij speelt de rol van steenrijke bingokoning die achter de schermen zwaar werkt. Hij heeft ook een fanclub AHA genoemd. Die hoor je meestal niet maar van zodra de blauwe baron zich roert komen ze in actie en willen ze Haaltert anders.

Uiteindelijk is er nog de hoofdrol van droomvrouw gespeeld door Gina Verbestel. Zij is speelt de rol van de politica die door het vele overlopen stilaan aan het einde van haar Latijn gekomen is.

Wie een fragment uit de recent opgenomen aflevering wil zien kan dit via volgende link : http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170224_02749303

In dit fragment zien we de scene waarin Sunshine en een rood aangelopen burgemeester een ordinaire discussie voeren met het klassieke “je weet wel wat ik bedoel”. We zien een bitsige Sunshine die net te horen heeft gekregen dat het verwachte feestje van burgenmeestertje spelen niet door gaat. De raad van State heeft dit zo beslist. Hier valt het pure acteertalent van Pheadra Van Keymolen een eerste keer op. De manier waarop ze de microfoon hanteert is subliem. Grote politici doen het zeker niet beter.

In een volgend fragment zien we hoe Speurneus, gespeeld door Cyriel De Schutter, zijn tekst vergeten is en die dan maar gewoon gaat voorlezen. Duidelijk een tweederangs acteur die niet al te veel mocht kosten. Hij is er achter gekomen dat mevrouw Hide wel eens op een naburige gemeente de koffer gaat induiken en dat zint hem niet. Hij wil dat ze ontslag neemt uit de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden dienen permanent op de gemeente te verblijven alleen al voor het geval dat ze bij hoogdringendheid alle punten van de gemeenteraadsagenda moeten worden weg gestemd.

Mevrouw Hide (gespeeld door Nathalie Meganck) repliceert echter fel en zegt dat ze al 39 jaar op de gemeente woont en daar “by the way” ook zal blijven wonen. Aan de grijns op het gezicht van Speurneus te zien lijkt hij niet te weten wat “by the way” betekend. De regie heeft er nog aan gedacht om deze scene weg te knippen omdat ze totaal irrelevant is maar omwille van het banale en het komische is ze gebleven.

Dan volgt een illustratie hoe er o.a bij de CD&V met politieke verantwoordelijkheid wordt omgegaan. De CD&V slogan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen luidt “waar een wij is, is een weg naar onbestuurbaarheid”. Zij zetten deze slogan nu al in de praktijk om. Alle agendapunten worden weggestemd. Wat de gevolgen voor de gemeente zijn zal hen worst wezen. De halve cast zegt in koor “neen” maar hier valt ook weer het grote acteertalent van Pheadra Van Keymolen op. Je waant je in ’t Vlaams parlement. Daar kan het hen daar ook geen fluit schelen waarover het inhoudelijk gaat als ze maar opvallen en in beeld komen. Het lijkt wel een ziekelijke obsessie te zijn. Achteraf is gebleken dat er een fout in het script zat en dat de CD&V ook haar eigen punten had weggestemd. De regie heeft echter beslist om het omwille van budgettaire redenen deze scene zo te laten.

Na de opnames volgt een interview met de twee hoofdactrices.

Na de opnames volgt nog een interview met de twee hoofdactrices. Sunshine beweert dat er geen democratische meerderheid is. De vraag is dan met welke meerderheid alles is weggestemd. Het is duidelijk dat haar acteertalent groter is dan haar politieke kennis. In alle bescheidenheid beweert ze ook dat als zij burgenmeestertje mag spelen alle problemen meteen van de baan zullen zijn.

Daarna komt ook een rood aangelopen Veerle Baeyes aan ’t woord. Zij heeft het over “Madam Soleil” en een glazen bol. Daarmee refereert ze naar een eerdere aflevering waarin Droomvrouw urenlang in een glazen bol heeft zitten kijken er een visioen in zag, Haaltert heeft er een nachtmerrie aan over gehouden heeft. Ze had het ding van de blauwe baron gekregen. Het was een welkomstgeschenk voor haar overloop naar de oppositie. Het onding had maanden op zijn bureau gestaan.

De reeks wordt integraal door de bevolking van Haaltert gefinancierd. De ganse reeks wordt integraal door de bevolking van Haaltert gefinancierd (één aflevering kost 3690 € + de vaste wedde van de schepenen). Wie een de opname van een aflevering wil bijwonen kan dit uiteraard gratis. Enkel de aankondigingen “gemeenteraad” volgen. De serie is ondertussen al zo bekend geworden dat men ze gewoon “gemeenteraad” is gaan noemen.

By the way, na de opnames is er ook mogelijkheid tot een “meet en greet” met de acteurs. Alleen voor mevrouw Schotte moet je rap zijn. Die heeft de gewoonte om vlak na de opname een lift in te duiken en in de duisternis te verdwijnen.

En HAALTERT…. Bonifaas vraagt zich dan af waarom ? wat is de essentie ? Wat is de bedoeling ? Bonifaas denkt dan aan zijn eigen leefwereldje, de bib, de buren … Bonifaas denkt dan ook aan de intrieste vertoning van vele gemeenteraadsleden die door ons verkozen zijn maar die geen fluit om ons geven. Voor hen zijn we kiesvee. Een gemeenteraad, een triest schouwspel van rancune en het dienen van het eigenbelang…… Wat is de essentie ? wat is de bedoeling ?