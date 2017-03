#wolkenjagers – klein hemels geluk

Een muzikant (Filip Dewaele/fleepp) en een graficus (Greet Tanghe) wagen zich samen aan een experiment. Met klank, beeld en tekst drukken ze hun belevingen uit van de instant wolkenpartijen die ze op beeld vastlegden.

Een jaar lang wisselden de twee kunstenaars momentopnames van wolken uit via hun smartphone. Dit leverde hen een massa aan materiaal op waarmee ze een heuse wolken-installatie opzetten bij Muze’um L in Roeselare. Hun formatie snapshots brengt het vluchtige moment, het ontzag en de magie in beeld. Dat wat er altijd is, als je kijkt.

De titel #wolkenjagers verwijst naar het snel vastleggen van dat vluchtige wolkenbeeld en het onmiddellijk delen ervan. Die snelle uitwisseling dankzij social media is een aanmoediging en uitnodiging voor de andere wolkenjager om op zijn beurt een beeld vast te leggen en door te sturen. Zie het als brieven schrijven anno 2017 maar dan zonder postzegel.

Maar het Wolkenjagen inspireert hen en het blijft niet bij een uitwisselen van snapshots. Greet gaat spontaan met de beelden aan de slag en fleepp schrijft de soundtrack. Ze maken samen een voorstelling die de beleving van de Wolkenjagers vertelt.

Tijdens de nocturne op 18 maart om 20 uur brengen de Wolkenjagers hun verhaal van klank, beeld en woord.

Van 19 maart tot 21 mei vullen de Wolkenjagers het museum met een indrukwekkende wolk instant foto’s. Te bezichtigen telkens op zondag van 14 uur tot 17 uur behalve op paaszondag.

De soundtrack ‘Wolkenjagers – fleepp’ is vanaf 19 maart beschikbaar op CD, iTunes, Spotify, Deezer, Google play en Shazam.

Muze’um L is gelegen in de Bergstraat 23 te Beitem-Roeselare

BIO

Greet Tanghe (48) – Juweelontwerpster/grafisch vormgever

Maakte na 15 jaar grafische kunsten een carrièreswitch om haar droom en passie te volgen: sinds 8 jaar is ze de ontwerpster achter het succesvolle juwelenlabel Fleurfatale. Greet uit Laarne, maar met West-Vlaamse roots, is een stormer, een smijter en een creatieveling, een gevoelsmens ook met een heel grote scheppingsdrang. Altijd op zoek naar inspiratie, maar ook naar verstilling en authenticiteit, naar puur en mooi. Moeder van kleurrijk viertal, Maia, Meron, Mies en Briek. Partner van Geert.

Filip Dewaele (45) – Klank- en gevoelskunstenaar – fleepp.be

De creatieve duizendpoot uit Waregem maakt met fleepp graag ‘het gevoel’ tastbaar via klank en beeld, in de vorm van muziek, foto, vormgeving, tekst en beleving. Hierbij geïnspireerd door natuur, authentieke contacten, verhalen en ervaringen. Hij werkt als teamcoördinator bij Aquafin, is zielsgenoot bij amba-amba en coach bij De Reisgenoot. Houdt van Vanessa en zijn kinderen Rune en Mo.