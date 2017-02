PRIJSUITREIKING CARNAVAL AALST 2017

Zondag zagen 85.000 enthousiaste toeschouwers de 89ste Aalsterse carnavalsstoet door de straten paraderen. Vandaag moesten de groepen het door het slechte weer met veel minder publiek stellen, maar dat deed niets af aan de sfeer in de Florahallen vanavond, waar de prijsuitreiking plaatsvond.

Voorzitter van het feestcomité Dirk Verleysen en Prins Raf verwelkomden het publiek. Beiden feliciteerden ze alle groepen met de kwaliteit van wagens en kostuums.

Losse groepen

Van de 208 losse groepen in de stoet gingen de POStierkes met de prijs lopen. Zij brachten een ode aan de #OilsjtPositief- campagne van Dirk Verleysen en wonnen daarmee 250 EUR. Konterverkiert werd tweede en de Pampelotten kregen de derde plaats toegekend.

Kleine groepen

De Zieke Zjieratten – twiekierenniet wisten bij de kleine groepen te overtuigen met hun thema ‘Oilsjt in de windj’. De tweede plaats gaat naar De Schoitkitten. Bedesterd werd derde.

Middelgrote groepen

Bij de middelgrote groepen wint Krejeis met hun ode aan de onvoorwaardelijke steun van Paroi en Ding Dong Guyken na de brand in de carnavalshallen. De Zwiejtzoel’n werden tweede en De Loizemaanen gingen met de derde plaats aan de haal.

Grote groepen

De prijsuitreiking van de grote groepen was de apotheose van de avond. Uiteindelijk werden de laatsten van de stoet de besten: Possensje ging met de eerste prijs lopen. In de stoet maakten ze indruk met een leeuw van wel 9 meter hoog en hun thema “In’t hol van de lieë”.

Beschomt werd tweede met hun “Sproeksken van den Ajoin”. De Lodderoeigen, voor de gelegenheid vergezeld van Jani Kazaltsis, vervolledigden de top drie met hun ode aan Marktrock, in de volksmond ook wel eens smalend ‘Parking Rock’ genoemd.

Volledige uitslag 89ste stoet

UITSLAG KLEINE GROEPEN

1 De Zieke Zjieratten – 2×0

2 De Schoitkitten

3 Bedesterd

4 Oeverboeft

5 De Melkmoilen

6 Dest – Goe Schief

7 Nèm Na!

8 De Zwisjelmoizen

9 De Vismooil’n

10 Gralek Grosj

11 De Poipeplekkers

12 Geloeif mè goed

13 Stièndoeid

14 Ajommoja

15 ’t Es ter Oever – TOZ

16 Venoin

17 Beplekt of Bezoepen

18 De Tsjoepeneizen

19 ’t Es Noig

20 ’t Es Na of Noeit

21 De Saazers

22 Om en Vedrom

23 Schiefgoddeweg

24 De Smauk es ter af

25 Gekloetj

26 Beplekt en Bespoeten

27 Kledde me Vel

28 Bjein Swanjee

29 Lekken en Plekken

30 Wel Bestedj

31 Schelmeroi

32 Droeig

33 De Sperrezjiekers

34 De Zoipers

35 Denjer Enjeren

36 Wazakkermèdoeng

37 De Brosselkeire

38 Bekanst op de bolje

39 Bjein Treizen

40 Schiedj’oit

41 Gebosjt

42 Afgebesteld

43 Zjust op Toid

44 Liejp

45 A’join

46 Kompasje

47 Mismiejsterd

48 De Masjongskes

49 De Profiteurs

UITSLAG MIDDELGROTE GROEPEN

1 Krejeis

2 De Zwiejtzoel’n

3 De Loizemaanen

4 Tisj

5 De Steijnzoel’n

6 De Sjattrellen

7 Lossendeirdeveirdeirdeir

8 De Zjieverleppen

9 Wadesdavoriet – POV

10 De Popollekes

11 Geschalotterd

12 De Zwiejtollekes

13 De Toerenbijoekes

14 Drasj

15 Zwisj

16 Steirk

17 Gratietanders

18 De Droeve Apostelen

19 Onzjier zèn Préférees

20 Minder es Miër/Gestoikt

UITSLAG GROTE GROEPEN

1 Possensje

2 Beschomt

3 De Lodderoeigen

4 De Snotneizen

5 Lotjonslos

6 Schiefregt’oever

7 Eirg

8 Pertotal

9 De Salongcarnavalisten

10 De Matotten

11 De Loge