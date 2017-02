Ook extra veiligheidsmaatregelen tijdens Carnaval Blankenberge

In Blankenberge zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen met carnaval. Verschillende straten werden afgesloten met zandzakken en op sommige plaatsen werden vrachtwagen gebruikt om de invalswegen te versperren.

Het carnaval in Blankenberge gaat door van zaterdag 25 februari 2017 tot zondag 05 maart 2017. Een Geweldig Carnaval is een Carnaval Zonder Geweld zegt Tanguy Veys

Na de Bloemenstoet en de Halloweenparade in 2016, werden ook dit jaar in Blankenberge naar aanleiding van de Carnavalstoet extra veiligheidsmaatregelen genomen in het kader van de terreurdreiging (niveau 3). De politie Blankenberge zelf kreeg extra ondersteuning van politiekorpsen buiten de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke. Onder andere de Zone Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout) en de Zone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp, Zedelgem) waren van de partij.