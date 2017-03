Het feestje van de onbestuurbaarheid in Haaltert lijkt voorbij

Het feestje van de onbestuurbaarheid lijkt voorbij.

Het arrest van de raad van state is bekend. Ze waren er allemaal klaar voor, de nieuwe burgemeester en bijhorende schepenen maar het feestje gaat niet door. Er klaar voor zijn en klaar komen zijn nu eenmaal twee verschillende in de tijd verspreide gebeurtenissen . De Raad van State heeft de grote ballon van onbestuurbaarheid doorprikt.

De carnavalgroep “Pheadra en de postjespakkers” kan er niet mee lachen. In pure Trump-stijl gaat onze Sunshine in de tegenaanval weliswaar met “alternative facts”. De aarde is plat, Bonifaas was de eerste mens op de maan om er oranje bloemetjes te planten en N-VA en Sp.a gijzelen de gemeente. Wel Sunshine, Bonifaas heeft slecht nieuws voor u : de aarde is niet plat en dat is al een tijdje zo, Bonifaas is nooit op de maan geweest al zou je hem daar nu het liefst hebben en de N-VA en Sp.a gijzelen de gemeente niet. Dat laatste is ook de Raad van State niet ontgaan. Zo hoor je het eens van een ander.

Het arrest van de Raad van State is niet alleen snoeihard het is ook glashelder. In dit lijvig document staat dat de burgemeester en schepenen voor 6 jaar verkozen zijn. Dat wisten ze hier op Haaltert nog niet. Er staat ook bij dat dit ernstig moet worden genomen. Dat dit niet is als een openingsdans op een huwelijksfeest. Als de DJ daar roept “changé” dan wordt daar van danspartner gewisseld. Het kan leuk zijn als je net met de straalbezopen nonkel aan de zwaai bent maar in een gemeenteraad werkt dit anders. Het is niet omdat je een andere coalitie wil dat je de gemeente zomaar onbestuurbaar kan verklaren. Daarvoor heeft de wetgever artikel 47 bis van het gemeentedecreet niet uitgevonden. Dit artikel naar eigen goeddunken gaan interpreteren en toepassen gaat ook al niet. Daarvoor leven we nu een maal in een rechtstaat en geen apenland waar stamtwisten en bloedvetes worden uitgevochten. Al lijkt dit op Haaltert toch wel het geval.

In dit arrest staat ook dat jullie moedwillig de werking van de gemeenteraad en het schepencollege blokkeren niet omdat de gemeente onbestuurbaar is maar omdat jullie, de carnaval groep” Pheadra en de postjespakkers”, op een andere een andere coalitie, jullie coalitie, aansturen. Je kan je dan wel tegen je eigen bevolking richten (in een vorig artikel heeft Bonifaas dit met kankercellen vergeleken) maar je mag daar niet de gemeente onbestuurbaar voor verklaren. Jullie zullen het kiesvee, waarop jullie minachtend neerkijken, op een andere manier zand in de ogen moeten strooien. Met uitzondering van diegenen die door de schoonheid van Sunshine sowiezo al verblind zijn.

De raad van State zegt het zo, en Bonifaas citeert (een geleerd woord voor Copy/Past) :

Het is een feit dat artikel 47bis van het gemeentedecreet personen die per se een nieuw schepencollege tot stand willen zien komen, ertoe kan inspireren om het er doelbewust op aan te leggen het bestuur van de gemeente te verlammen en te ontregelen. Ook een aldus gewilde en gezochte, daadwerkelijke obstructie van het bestuur kan in aanmerking komen om de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen te verantwoorden. Maar vereist is dan wel minimaal dat de kunstmatig gecreëerde façade niet kennelijk zo doorzichtig is dat ze redelijkerwijze als niets meer kan worden beschouwd dan als een zuiver voorwendsel om van college van burgemeester en schepenen te veranderen.

Zo hoor je het nog eens van een ander. Dit is niet alleen snoeihard maar ook glashelder, niet ?

In het arrest komen de fameuze opcentiemen ook nog eens aan bod. Deze opcentiemen, de nodige financiële zuurstof, om de gemeente op normale manier te doen werken. De centen nodig om er onder andere voor te zorgen dat we ons benen niet breken op verzakte voetpaden, boeken in de bibliotheek enz …

Eerst zeggen jullie dat de gemeente deze centen niet nodig heeft : het is een pestbelasting. Onlangs zeggen jullie dat jullie zullen proberen vooralsnog deze centen te innen ten minste als jullie aan de macht komen. Toen deze opcentiemen eind januari moesten worden goedgekeurd hebben jullie jullie kat gestuurd. De gemeente, wij allemaal, konden de boom in. De reden : als jullie wel naar de gemeenteraad waren gegaan kon het feestje van de onbestuurbaarheid niet worden verder gezet. En dan zijn zij het, die doodgewoon verder willen werken, verder besturen, diegene die de gemeente gijzelen. Rare gedachtegang : alternative facts ?

De onnozele Bonifaas ziet dit een beetje anders, heel simpel eigenlijk :

Mag de carnavalgroep “Pheadra en de postjespakkers” burgemeestertje en schepen spelen dan mag de gemeente de nodige financiële zuurstof hebben om te werken en anders niet. Simpel toch. Dat lijkt verdacht veel op chantage met bijhorende gijzeling van de ganse bevolking van een gemeente. Misschien wordt dit wel jullie verkiezingsslogan voor 2018 : “stem voor ons of het zal je berouwen”. Een leuk dreigement.

Bonifaas kent nu ook iemand die met de stuipen op lijf rond loopt. Onze gouverneur die nog met een gezwollen gezicht rond loopt, als gevolg van het feit dat hij zijn neus in het politieke wespennest van Haaltert gestoken heeft, kan nog maar eens opdraaien. Het moet voor die mens ook niet gemakkelijk zijn. Wat moet die nu weer komen vertellen luisteren doen ze toch niet. Boter bij de vis moeten ze hebben : postjes. Die heeft zijn hemel ondertussen wel verdiend.

Hoe het nu verder moet weet niemand en de stomme Bonifaas al zeker niet. Toch heeft hij een boodschap voor Pheadra en de postjespakkers : hou het laatste beetje eer dat jullie nog rest voor jezelf. Ga een andere bijverdienste zoeken en laat ons gerust, we hebben het gehad, t’ is wel geweest, het is genoeg. Laat de mensen die het wel goed menen hun werk doen. Laat ze met de essentie bezig zijn en niet met dit eindeloos gezeik. Het heeft nu tijd, geld en energie genoeg gekost. Het enige wat we willen is een normale gemeente met een normaal bestuur zoals duizenden andere gemeentes dit hebben.

“Bedankt voor het vertrouwen” en misschien tot ziens

Bonifaas Boni

PS : sorry dat het dit keer niet grappig was maar Bonifaas kan hier niks grappigs bij verzinnen.