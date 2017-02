“De Raad van State stelt sp.a en n-va Haaltert in het gelijk”

Via een dringende procedure veroordeelt de Raad van State de antipolitiek van de oppositie en spreekt van een “kunstmatig gecreëerde façade”

Nadat de gemeente Haaltert gedurende bijna zeven maanden geblokkeerd werd door CL-VLD, CD&V en enkele leden van Open & Liberaal onder het mom van de onbestuurbaarheid, stelt de Raad van State sp.a en n-va nu in het gelijk. Via een dringende procedure veroordeelt de Raad van State de antipolitiek van de oppositie.

“Als sp.a en n-va zijn we verheugd dat met het arrest van de Raad van State het politieke misbruik van de onbestuurbaarheid door de oppositie (CL-VLD, CD&V en 3 leden van Open en Liberaal) niet beloond wordt. Integendeel, de Raad van State is snoeihard in zijn uitspraak omwille van de politieke spelletjes die onder het mom van onbestuurbaarheid enkel het persoonlijk belang van bepaalde raadsleden dienen.”

sp.a en n-va tekenden beroep aan bij de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen de beslissing van de liberalen en CD&V om de procedure op te starten voor de aanstelling van een nieuw schepencollege. Dat beroep werd nu ingewilligd, waardoor er geen nieuw schepencollege kan worden aangesteld.

Het blijft echter nog afwachten op het arrest van de Raad van State over de onbestuurbaarheid van de gemeente. Als sp.a en n-va hopen we dat de Raad van State de logica van het arrest van vandaag volgt, want Haaltert verdient beter.

Nadat de onbestuurbaarheid tot tweemaal toe werd uitgeroepen door CL-VLD, CD&V en enkele leden van Open&Liberaal, is dit een krachtig signaal van de Raad van State. Het kan niet dat een gemeente maandenlang wordt stilgelegd enkel en alleen voor eigenbelang.

“Met deze uitspraak van de Raad van State roepen we de gemeenteraadsleden van de oppositie dan ook op om nu eindelijk hun bestuursverantwoordelijkheid op te nemen en het eigen belang te ruilen voor het algemeen belang van de inwoners.”

De maandenlange blokkering heeft de gemeente immers al genoeg gekost om niet te spreken van de vertragingen in investeringen in de gezinnen en verenigingen van Haaltert.

We roepen op om te stoppen met deze dure, politieke spelletjes onder het mom van “onbestuurbaarheid”. Politiek bedrijven betekent immers compromissen sluiten met democratische partijen in het belang van de inwoners en vraagt overleg, visie en moed. Met antipolitiek zijn er alleen verliezers. De inwoners van Haaltert verdienen beter.