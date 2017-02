Gesjoemel in Haaltert ? N-VA en sp.a geven zich niet gewonnen en trekken hun joker.

Deze twee partners vechten de onbestuurbaarheid aan bij de Raad van State. Tevens vermoeden N-VA en sp.a dat Nathalie Meganck, (het raadslid van CL-VLD) niet in Haaltert zou wonen en zo dus niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen als derde schepen. Hierdoor is de kans groot dat de eedaflegging niet kan doorgaan.

Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van N-VA en sp.a-Haaltert zijn of hebben ze nog meer achter de hand.

Roger Coppens van CL-VLD had zich waarschijnlijk ook al ingedekt tegen Gina Verbestel, want we lezen in de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad van 23 februari 2017 dat Coppens is geboren in Aalst op 21 januari 1976. Op deze manier is Roger zeker nog geen 65+ en een beetje liegen over je leeftijd is zeker geen doodzonde.

Of Gina Verbestel met deze verstekeling zal kunnen lachen weten we niet, want 65-plussers moeten op rust gaan zegt deze jonge dame.