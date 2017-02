Natuurreservaat Wellemeersen in verval

Buurtbewoners maken zich zorgen over het verval van het natuurreservaat “De Wellemeersen”. Wat vroeger een groene parel was is vandaag een zwarte vlek van vandalisme en een hoop rotte planken.

Eén van de groene pareltjes in Denderleeuw heeft dringend nood aan een onderhoudsbeurt ! Als we de Zavelputstraat inwandelen, stoot men al op een vervallen en reeds beschadigd door vandalisme kantine van de “Rode Duivels” aan de rand van de Wellemeersen. De vraag dat buurtbewoners zich stellen is of dit niet opgeruimd kan worden. Misschien een parking aanleggen die kan gebruikt worden voor motorhomes ? Dit zou het toerisme in Denderleeuw zeker ten goede komen.

Vroeger stond er een zitbank en een vuilbak aan de Kleine Zavelput in het natuurgebied Wellemeersen, maar…….sinds geruime tijd (bijna een jaar !) lag de bank in brokstukken langsheen het wandelpad…. vorige week lagen de brokstukken op het ijs van de zavelput gegooid. Waarom werd deze bank niet in ere hersteld ? Wie zou hier voor kunnen zorgen dat er terug een degelijke zitbank komt ? Deze bank is een ideale rustplaats voor wandelaars en fietsers ! En ook de ideale plaats om watervogels te spotten !

We wandelen 100 meter verder richting Erembodegem en treffen een kapotte fiets, vastgeketend aan de beekbrug, aan. Dit hoort echt niet thuis in een natuurgebied ! Wie ruimt dit op ?

We keren terug op onze stappen en gaan via de Rodestraat naar het Kapelle- en Wellemeersenpad, net voor de woning Bosseloo. Aan de linkerzijde van de weg in het bos treffen wij een infopaneel en zitbank aan, doch men mag dit niet betreden, misschien een idee om dit allemaal te verplaatsen naar één van de toegangen ? Zitbank verplaatsen naar Kleine Zavelputvijver ?

Ook de houten moerasppaden tussen de Bordeleenstraat en de Omlooplaan zijn in dezelfde verrotte toestand en onverantwoord om hier wandelaars over te sturen !



Met het voorjaar in het verschiet willen Luc De Brandt en andere wandelaars aan de gemeente Denderleeuw vragen dit zeldzame groen stukje natuur niet te laten verloederen !

Het natuurreservaat Wellemeersen is een ideaal wandelgebied en natuurgebied. Hopelijk zal het gemeentebestuur van Denderleeuw hier snel werk van maken zegt Luc De Brandt aan onze redactie.