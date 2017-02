Reunie Lagere School Stedelijk Onderwijs De Kat Vrijheidsstraat-Vredeplein Aalst

Voor het eerst in de geschiedenis van De Kat-school aan het Vredeplein, vandaag De Notelaar, komt er een reunie van de oud-leerlingen ten tijde van De Kat. De 50-ers vandaag hebben dit initiatief genomen. Echter geen gemakkelijke taak om terug te vinden waar iedereen vandaag woont. Vele leerkrachten en de directie zijn er niet meer…

De ene is professor in Amerika, de andere uitgeweken naar de één of andere Vlaamse stad. Gelukkig wonen er nog veel in Aalst, maar toch… Daarom zou het fijn zijn mochten jullie een oproep via jullie medium willen plaatsen dat oud-leerlingen zich kenbaar zouden maken als ze willen participeren.

We hebben een Facebookpagina “Reunie lagere school De Kat Vredeplein”. Maar het kan ook door een mail te sturen naar “Robbrecht.chantal.1963@hotmail.com”. Dan bezorgen wij per post of email de uitnodiging voor deze reunie.

De reunie zelf zal plaatsvinden op zaterdag 8 april 2017 in de school zelf. Vanaf 15.30 komen we samen. Er is een optreden en muzikale omlijsting. Er zullen oude foto’s geprojecteerd worden, toenmalige projecten tentoongesteld, en een overzicht van ons Stedelijk Onderwijs in het stadscentrum,…