Bakker hangt en bekostigt zelf AED toestel

Foto: HO (Wim Belmans en Vicky Saelen tonen het kleine AED-toestel dat in de groene kast naast de winkeldeur van hun bakkerij past).

HERENTALS / WESTERLO – Een bakker uit Morkhoven (Herentals) hangt en bekostigt zelf een AED toestel. Inwoners van Morkhoven (Herentals) die problemen met hun hart krijgen, kunnen onmiddellijk geholpen worden dankzij bakker Wim Belmans. Hij hing zelf een AED-toestel op.

In Herentals hangen automatische externe defibrillators (AED) in de sportcentra Vossenberg en Sport Vlaanderen (Bloso), cultuurcentrum ’t Schaliken, het politiekantoor op de Molenvest, bij het Rode Kruis in de Schoolstraat en bij enkele grote firma’s. Tot voor kort ontbrak Noordwijk en Morkhoven.

Dankzij bakker Wim Belmans en zijn echtgenote Vicky Saelen ontbreekt enkel nog Noordwijk in dit lijstje. Want ze hebben nu naast de toegangsdeur van hun winkel in Morkhoven een AED-toestel opgehangen. “Ik vond al langer dat er in Morkhoven een defibrillator nodig is”, zegt Wim. “Het duurt gemakkelijk een kwartier vooraleer een ambulance hier in het dorp geraakt, terwijl bij hartproblemen juist de eerste minuten van cruciaal belang zijn.”

De bakker spreekt uit ervaring, want vijf jaar geleden kreeg hij zelf liefst twee keer met hartproblemen af te rekenen. “Het gebeurde totaal onverwacht, maar ik bevond me één keer toevallig vlakbij de brandweerkazerne. De ziekenwagen was op die manier binnen de paar minuten al aanwezig. Dat heeft me gered, we weten als geen ander hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk te reageren. Daarom wilde ik ook absoluut dat het AED-toestel niet in de winkel, maar buiten zou hangen. Een mens kan niet kiezen om enkel binnen de openingsuren een hartinfarct te krijgen. Door onze centrale ligging kan iedereen uit Morkhoven binnen de vijf minuten geholpen worden.”

Het echtpaar rustte in één adem ook zijn tweede bakkerswinkel in de Boerenkrijglaan in Westerlo met een defibrillator uit. De kosten dragen de uitbaters volledig zelf, maar ze hopen dat hun initiatief ook andere ondernemers kan inspireren. “Eigenlijk zou de overheid bedrijven vanaf vijftien werknemers moeten verplichten om zo’n toestel in huis te halen. Het kost me 1.600 euro per toestel, plus 150 euro onderhoud per jaar. Die kosten zijn volledig aftrekbaar en het levert tegelijk een pak positieve reclame voor je zaak op. Ja, voor die prijs kunnen we een mooie reis maken, maar na twee weken genieten is het dan op. “Als ik met mijn toestel ook maar één persoon kan helpen, heb ik er mijn hele leven deugd van.” gaat Wim verder

Wim Belmans stelt toekomstige gebruikers gerust: zelfs op een zeer stresserend noodmoment is het kinderspel om het toestel te gebruiken. “Een kind van 8 jaar kan het, je kan gewoon helemaal niets verkeerd doen. De defibrillator vertelt je zelf stap voor stap wat je moet doen. Het apparaat zegt zelfs dat je eerst moet proberen te reanimeren en hoe je daarbij te werk moet gaan. Al hoop ik eigenlijk dat we het nooit moeten gebruiken.”



(Het toestel aan de bakkerij)

Mede met de steun van de non-profit vereniging Heartsaver kon dit project gerealiseerd worden. Voor meer inlichtingen:

