Werken op N46 in Hillegem en N42 in Zottegem

Vanaf maandag 27 februari vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de

Provincieweg (N46) in Hillegem. Op 1 maart gaat de heraanleg van het

kruispunt van de Europaweg (N42) met de Steenweg op Aalst (N46) in Zottegem

van start. De N46 moet voor beide werven dicht. Daarom kiest AWV hier voor

een gelijktijdige uitvoering. De werken duren ongeveer een maand. De

vooropgestelde timing hangt af van het weer.

Van 27 februari tot 6 maart: nieuwe asfalt voor de N46 in Hillegem

De aannemer vernieuwt het wegdek van de Provincieweg (N46) tussen de kerk van

Hillegem en Daalkouterlaan. De werken duren ongeveer één week.

Fasering en omleidingen

De aannemer neemt telkens een weghelft per keer in waardoor het verkeer

richting Zottegem/Oudenaarde steeds langs de werfzone kan rijden. Het

verkeer richting Aalst en de fietsers rijden om:

Het verkeer richting Aalst rijdt om via de Europaweg (N42), Leenstraat,

Hoogstraat, Burg. Mathijsstraat en Stationsstraat.

Fietsers rijden om via de Ledebergstraat, Merehoekstraat, Dennenlaan en

Daalkouterlaan in beide richtingen.

Meer informatie over de werken en omleidingsplannen op

www.wegenenverkeer.be/Hillegem

Van 1 maart tot 1 april: heraanleg kruispunt “De Vos” N42/N46 in

Zottegem

De aannemer werkt ter hoogte van het kruispunt “De Vos” in Zottegem. Ook

de zijtakken en fietspaden ter hoogte van het kruispunt worden vernieuwd. De

werken duren één maand.

Fasering en omleidingen

De aannemer werkt in twee fasen. Eerst pakt hij de zijde aan de kant van

Herzele aan (van 1 maart tot 15 maart), daarna de kant van Zottegem (van 15

maart tot begin april). Het verkeer rijdt als volgt:

Het verkeer op de Europaweg (N42) blijft steeds mogelijk in de beide

richtingen maar rijdt over één rijstrook in plaats van twee.

Het verkeer van Aalst naar Wetteren en Geraardsbergen rijdt via

Oombergenstraat (N462), Polbroek, Mgr. Meulemanstraat, Bruisbeke,

Houtemstraat naar N42

Het verkeer van Oudenaarde naar Geraardsbergen en Wetteren rijdt via de

Elenestraat, Bruggenhoek (N462) en Buke naar N42.

Meer info over de werken en omleidingsplannen op

www.wegenenverkeer.be/Zottegem