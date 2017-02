Jeugdkoor Furiosa promoveert naar de afdeling “uitmuntendheid” in de provinciale koorzangtoernooien

Afgelopen zondag, 12 februari 2017, behaalde Jeugdkoor Furiosa onder leiding van Steve De Veirman, “uitmuntendheid” in de Provinciale Koorzangtoernooien van Oost-Vlaanderen in de Miry concertzaal van de School of Arts te Gent. De jury loofde het koor en zijn dirigent omwille van de uitstraling en expressie van het koor en de sfeer die het overbracht op het publiek.

“We hebben hard gewerkt naar deze prestatie”, zegt dirigent Steve De Veirman. “Ik ben dan ook bijzonder trots op het resultaat dat onze dames hebben neergezet”. Ook voorzitter Jelke Crommelinck is tevreden: “We hebben enkele jaren nodig gehad om ons huidige niveau te bereiken. Dankzij een nieuw repetitiemoment en een enthousiaste ploeg blijven we steeds verder groeien”.

Jeugdkoor Furiosa

Het jeugdkoor Furiosa is ontstaan vanuit de ambitie van de oudere zangeressen uit het kinderkoor Furiakanti. De oudste zangeressen wilden graag met hun leeftijdsgroep samen blijven musiceren en zo werd in 2009 Furiosa opgericht als nieuw jeugdkoor voor de +15 jarige jongedames.

Het koor repeteert op maandagavond in Mariakerke (Gent) en legt zich toe op het unieke repertoire van gelijkstemmig (SSAA) koorwerk uit de meest recente koorliteratuur. Componisten als Dan Forrest, Ola Gjeilo, Eva Ugalde, ed. kennen intussen al geen geheimen meer voor deze jonge dames. Vaak worden zij met hun unieke sound gevraagd voor concertprogramma’s, huwelijken en ook studio-opnames.

Jeugdkoor Furiosa behaalde in 2014 de “eerste divisie met onderscheiding van de jury” en promoveert nu naar “uitmuntendheid” in 2017.

Provinciale Koorzangtoernooien

Koren die een provinciale subsidie wensen te genieten, moeten om de 4 jaar deelnemen aan de provinciale koorzangtoernooien. Gebaseerd op de verkregen classificatie ontvangen ze in die periode jaarlijks een subsidie. Er zijn 5 afdelingen, namelijk. 3de, 2de, 1ste, uitmuntendheid en ere-afdeling. Een gedegen vakjury bepaalt de scores.