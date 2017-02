Beter geen coalitie dan deze Valentijnscoalitie in Haaltert.

Het is nu wel geen wereldschokkend nieuws maar Maria heeft haar “zakkos van eddy wally” over de haag gegooid. Het is dan wel sluikstorten maar ze kon het ding niet meer zien. Een of andere taalpuritein, een grammaticafreak was er over gevallen en ze wou het ding niet meer. Bonifaas wou haar een handtas van Delvaux cadeau doen maar dat wou ze ook niet. Ze loopt nu rond met een zak van de Aldi. (dat schrijft gemakkelijker).

Met de recente ontwikkelingen is Bonifaas in de problemen gekomen. Bonifaas moet allerlei naampjes verzinnen om wijs te geraken uit de muppetshow die ze hier gemeentepolitiek noemen. Nu de burgemeester geen burgemeester meer is heeft hij ook voor haar een naampje gezocht : Ostara, de koningin van de vernieuwing, de dageraad en de lente. Bonifaas schrijft nu zijn onzin samen met Maria met de zak van de Aldi omdat het toch wat ingewikkeld geworden is.

Nu ter zake.

’t Is gebeurd de kogel is door de kerk. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen want veel volk komt daar niet meer. Haaltert heeft een nieuw bestuur. Er is ook rook door de schoorsteen van Hoogstraat 41 gekomen. Geen witte, geen grijze maar een stinkende zwarte rook. Bonifaas vraagt zich af of daar wel een vergunning voor was. In ieder geval Bonifaas is gaan lopen want de stank was niet te harden. Naar verluid hebben ze daar de stembrieven van vorige verkiezing in de fik gestoken om rook door de schoorsteen te laten komen. Geen wonder dat het zo stonk. De vorige verkiezingen waren ook al niet welriekend en nadien kwam nog minder. Die kwalijke is geur sindsdien rond het gemeentehuis blijven hangen.

Bingokoning

De bingokoning, onze blauwe geschelpte heeft de trein “Haaltert” terug op de rails gekregen. Alleen heeft hij hem omgekeerd op de rails gezet. Hij rijdt terug van waar hij gekomen is. Een doodlopend spoor dat alsmaar korter wordt. Hij rijdt richting verleden niet richting toekomst. Daar hebben we op Haaltert een andere machinist(e) voor nodig. Eentje met lef, eentje die het aandurft naar de toekomst te kijken en het risico durft te nemen om de oude vertrouwde comfortzone te verlaten.

Koek van oude deeg.

We krijgen dus weer koek van de oude verzuurde en ondertussen reeds beschimmelde deeg door ons strot geduwd. Gaia mag hier ook eens komen. We zijn wel weliswaar geen ganzen maar er wordt toch ook een ander wat niet deugd door ons strot geduwd.

“you love him or you hate him” maar het moet gezegd dat onze blauwe geschelpte toch nog maar weer eens de boel uit het slop gehaald heeft. Op zijn manier weliswaar, niet meer van deze tijd, maar toch zolang deze huidige generatie politici niet in staat is hun eigen boontjes te doppen zal hij van nut zijn en blijven. Jongens geeft de man toch de rust die hij verdient.

Hij lijkt de enige te zijn die in dit politieke hoenderhoek een pikorde kan vastleggen. Hij heeft als blauwe geschelpte dan wel weer het voordeel dat hij gewoon is om met pluimvee om te gaan.

Het wordt dus sunshine de topvrouw van het huis van oranje.

Het wordt dus “sunshine”. Jarenlang heeft ze aan de zijlijn gestaan, kwijlend, zuchtend en hunkerend naar macht. Steeds weer gingen de grote schotels vol macht aan haar neus voorbij. Zelfs bij de vorige verkiezingen waarbij ze als burgemeester gedoodverfd werd. Ook toen werd het likkebaardend smullen van macht haar ontzegd. Dit is nu voorbij. Straks kan ze zich zonder enige beperking tegoed doen aan de rijkelijk met macht gevulde dis. Misschien is dit wel het enige doel van deze coalitie.

Haar moment van glorie is nabij. Het orgasme der orgasmen, het hoogtepunt der hoogtepunten. Het moment dat de serotonine (het gelukshormoon) door de hersenen raast komt dichterbij. Het moment der momenten : het aandoen van de tricolore buikgordel. Ze kan eindelijk naar ’t schoon verdiep van hoogstraat 41. Nu kan ze getooid met dit unieke stuk, de burgemeesterssjerp , symbool van macht, weer de eet- en andere festijnen gaan afschuimen op zoek naar sympathiestemmen.

Of de kroning in intieme kring of openbaar zal gebeuren is nog een open vraag. De oranje traditie wil echter dat bij een dergelijk belangrijk moment een balkonscène hoort. Ons gemeenthuis lijkt hier wel voor gebouwd. Het heeft de grote dubbele deur die uitgeeft op een balkon. Van op dit balkon kan Minerva (de koningin van de macht) straks samen met haar oranje lakeien het volk, haar volk, toewuiven. De traditie wil ook dat de oranje vrouwen daarbij een ufo op het hoofd hebben maar dit zal hier niet lukken, het balkon is te klein.

Mevrouw Homans heeft de ontwikkelingen op Haaltert uiteraard met argusogen gevolgd. Hoewel ze niet zo tevreden is met het resultaat blijft ze toch sportief en wil ze de balkonscène steunen. Ze heeft beloofd om een speciale eenheid te sturen die moet instaan voor de veiligheid tijdens de ceremonie. De “botinnekens” komen naar Haaltert en zullen zich vermomd als “special forces” onder de menigte mengen. Kwestie van discreet te blijven. Ze gaan de veiligheid optimaal garanderen. Je weet maar nooit dat na al het geschrijf van Bonifaas een of ander bomtoerist naar Haaltert komt afgezakt.(Over de datum van het gebeuren kreeg Bonifaas van het huis van oranje volgende hautaine mededeling : “ geen commentaar ”).

Alle gekheid op een stokje. We mogen niet klagen. We hebben toch twee burgemeesters voor de prijs van één. Wie weet straks drie in één registratuur (we hebben droomvrouw nog niet gehad). Welke gemeente kan dit zeggen. En wat voor burgemeesters ? Twee mooie vrouwen. Op dat gebied gaan we wel vooruit. De vorige burgemeesters gaan het Bonifaas zeker niet kwalijk als hij zegt dat hun meest fotogenieke periode lang, heel lang voorbij was toen ze burgemeester werden. Het zal je als gemeente maar overkomen dat je een burgemeester krijgt die wat uiterlijk betreft regelrecht uit een horror film komt. Dat hebben ze jaren geleden in Sint Niklaas voorgehad. Je moet er ook zes jaar op kijken. Daar hebben ze er langer dan zes jaar op moeten kijken maar ze zijn er dan ook blijven op stemmen. Daarmee heeft Haaltert toch geluk. ’t Zijn schoon vrouwen en er wordt voor afwisseling gezorgd.

Bonifaas vind dat het stilaan tijd om zijn ware gezicht te tonen en ook zijn persoonlijke visie op de toekomst van Haaltert duidelijk te maken. Hij heeft daarvoor een video boodschap gemaakt en deze op youtube gezet. Helaas is er iets misgelopen met de klank. ’t Is wat stil uitgevallen. Dus moet de klank een tandje hoger alvorens het filmpje te bekijken.



Nog een tip.

Mocht je nog geen Valentijnscadeau hebben voor je schoonmoeder dan volgt hier een gouden tip. Koop dit jaar eens geen pikante lingerie maar een originele cadeaubon. Rep je naar het gemeentehuis want daar staan de cadeaubonnen voor het laten castreren van katers in de aanbieding. Het is maar dat je het weet.

Bedankt voor het vertrouwen en misschien tot ziens.

Binifaas Boni.